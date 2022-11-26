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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتال متبادل بسوريا.. أنقرة تستهدف ريف حلب وقذائف تقصف قاعدة تركية

قصف بسوريا
قصف بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبربن بريف حلب الشمالي قصفت بعدة قذائف مدفعية، محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي في سوريا.

وبالمقابل قصفت القوات الكردية بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، دون ورد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت اليوم السبت، أن العملية البرية للقوات التركية في سوريا ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وسائل الإعلام التركية؛  تقريرا لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار،  في اجتماع مغلق للحزب الحاكم، والذي خلص الي أن العملية البرية ستنفذ في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه لم يكن بالإمكان الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك، فإن العملية جرت وكانت ناجحة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "يني شفق" فإن الولايات المتحدة انتقدت العملية الجوية في سوريا، وحذرت تركيا من أنه "لا ينبغي لنا الدخول إلى هناك، فالمنطقة تحت سيطرتها (الولايات المتحدة)".

وبدأت تركيا يوم منذ 20 نوفمبر الجاري، عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني (التركي)" في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع في مدينة عين العرب.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية أرضية.

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وسائل إعلام أنقرة: العملية البرية للقوات التركية في سوريا ستبدأ قريبا

سوريا تركيا حزب العمال الكردستاني المرصد السوري حقوق الإنسان مرصد

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