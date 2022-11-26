رئيس جامعة أسوان: العمل جارٍ للتعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أننا نعمل علي قدم وساق بمختلف الكليات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، والتي يخوضها مايقرب من 30 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجامعة والتي بها 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وأكد الدكتور أيمن عثمان بأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يناقش كل القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية والبحثية وسير العملية التعليمية وذلك من خلال توجيهاته، والتي يتم من خلالها ترجمة سياسات التعليم والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي في كل جامعة، ومناقشة العديد من الملفات وخاصة جهود الجامعات والمراكز البحثية التي شاركت مؤتمر COP27 وأبرز المشروعات البحثية التي تهدف الي مجابهة التغيرات المناخية.