عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: العمل جارٍ للتعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات. 

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أننا نعمل علي قدم وساق بمختلف الكليات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، والتي يخوضها مايقرب من 30 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجامعة والتي بها 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وأكد الدكتور أيمن عثمان بأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يناقش كل القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية والبحثية وسير العملية التعليمية وذلك من خلال توجيهاته، والتي يتم من خلالها ترجمة سياسات التعليم والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي في كل جامعة، ومناقشة العديد من الملفات وخاصة جهود الجامعات والمراكز البحثية التي شاركت مؤتمر COP27 وأبرز المشروعات البحثية التي تهدف الي مجابهة التغيرات المناخية.

مجانًا.. الزراعة توزع 35 رأس ماشية للسيدات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

موضوعات متعلقة

أسوان: إعدام 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

ترشيحاتنا

خسارة فادحة .. روسيا تعرب عن أعمق تعازيها في وزير خارجية بيلاروس

الجمارك تكشف عن حقيقة تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ