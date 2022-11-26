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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبدالمعز: مجلس العلم أفضل من عبادة 60 سنة .. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي أن من نعم الله علينا أن  مجلس علم أفضل من عبادة 60 سنة وهذه من أفضل النعم وهذا من فضل الله وكرمه ورحمة من الله يختص بها من يشاء.

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وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الإيمان نعمة كبيرة وما أعطى الإنسان من نعمة بعد الإيمان إلا العافية والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل وإذا دخل الإيمان إلى القلب لأطمأن الناس فالايمان نعمة وسكينة وأخلاق.

وتابع عبدالمعز، أن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الايمان بضع وستون شعبة وفى رواية أخرى بضع وسبعون شعبة ، والله أرسل الرسل بالبينات وأنزل الكتب من أجل العدل وهى كلمة مقدسة لدينا لأن الله يأمر بالعدل وهناك كلمات لدينا لها قدسيتها مثل الاحسان والحسنى هي الجنة وزيادة هي رؤية الله وإن الله يحب المحسنين.


 

الشيخ رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون أركان الإسلام الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز

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