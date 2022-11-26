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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: دخول منظومة التأمين للمحافظات ذات الكثافة السكانية قريباً

صدى البلد

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلما في بلد يتخطى عدد سكانها ١٠٠ مليون نسمة. 

واضاف خلال كلمته بالملتقي السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمن بحق كل مواطن علي أرض مصر بالحصول علي الرعاية الصحية اللائقة وهو ما تم ترجمته في شكل التأمين الصحي الجديد علي كافة المصريين.

وأكد عبدالغفار أن التأمين الصحي الشامل بهيئاته الثلاثة وهيئة الشراء الموحد كلها منظومة متناغمة  تعمل من أجل الارتقاء بخدمات الصحة المقدمة للمواطنين مشيرا إلي أنه قبل تطبيق التأمين الصحي الجديد كان من الصعب إجراء العمليات الجراحية الكبري في محافظات الصعيد وغيرها من المحافظات التي تم تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي بها .

وأشار وزير الصحة والسكان ، أن  ال ٦ محافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي   في وقت قصير للغاية  وبنتائج مبهرة وسريعة سيتم ترجمته في النهاية علي تعميم للتأمين الصحي الشامل في وقت قصير للغاية موضحا  أن المنظومة بها تغيير ثقافة مجتمع وشكل الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل آدامي لائق. 

وتابع التاريخ المصري القديم ملئ، أمنوحت من أوائل الأطباء المصريين، القدماء كان لهم الكثير من الإنجازات الطبية في تاريخ البشرية. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري منظومة التأمين الصحي الشامل ويذلل كافة العقبات  التي تقف أمام  المنظومة. 

واختتم قائلا : تمنيت العام الماضي في الملتقي السنوي أن يتم دخول ٤ محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل دفعة واحدة وتضم محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة. 

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