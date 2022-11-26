سموحة تقتنص المركز الخامس في دوري المرتبط لكرة السلة

تألق الفريق الأول لكرة السلة رجال في المباراة التي أقيمت اليوم على أرض نادي سموحة حيث حقق الفوز على نظيره فريق نادي سبورتنج بنتيجة ٦٥/٧٠ .

وبذلك يحقق فريق نادي سموحة المركز الخامس في دوري المرتبط لكرة السلة رجال



قام الفريق بعرض مباراة قوية رغم تعرقله في الشوط الأول بنتيجة ١٤/١٥ لصالح نادي سبورتنج إلا أنه استحوذ على باقي أشواط المباراة حيث أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة ٢٧/٣١ الشوط الثالث بنتيجة ٤٤/٥٢ وحسم المباراة بنتيجة ٦٥/٧٠



ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن "فادي هاني" المدير فني، الكابتن "أحمد عبدالمطلب" مدرب عام، الكابتن "محمد رزق" مدرب، الكابتن "عماد هاشم" المدير الإداري لكرة السلة، كابتن "محمد زكريا" إداري الفريق، كابتن "شادي باسم" مخطط أحمال، كابتن "أنس فهمي" محلل أداء، دكتور "تامر جلال" طبيب الفريق، كابتن "محمد عبدالرازق" مدلك،