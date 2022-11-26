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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 3 مدارس ومعهد أزهري بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ، نواب مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات التنفيذية ومديري المديريات والشركات.

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تحرير 20 مخالفة تموينية متنوعة بحملة في الغربية

بدأ المحافظ اجتماعه بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات منع الإشغالات وخاصة في محيط المدارس والمستشفيات، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الأمطار ونشر عربات كسح المياه في نقاط التمركز المتفق عليها وفق خطة المحافظة لضمان التعامل الفوري حال سقوط الأمطار، إلى جانب التطهير والتنظيف الدوري لصفايات مياه الأمطار .

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تحرير 280 مخالفة مرورية في الغربية

وبدأ رحمي جدول أعمال المجلس والمعنى بمناقشة اثنى عشر موضوع تم عرضهم وأخذ الموافقات من عدمه عليهم بعد مناقشة جهات الاختصاص والجهات المعنية ، حيث وافق المجلس على قبول التبرع  بعدد 2 قطعة أرض من المواطنين بمركز المحلة الكبرى لإقامة مدرستين لصالح هيئة الأبنية التعليمية أحدهما رسمية للغات بقرية السجاعية ،والأخرى مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة عبد الله سالم بصفط تراب .

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وفي السياق ذاته وافق المجلس على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهري (إعدادي ، ثانوي بنين) بقرية جناح التابعة للوحدة المحلية لقرية صالحجر مركز بسيون ، وفي المركز ذاته وافق المجلس أيضًا على قبول تبرع أحد المواطنين لتوسعة المعهد الديني الأزهري بقرانشو ، وفي مركز السنطة أعطى المجلس موافقته على التبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي لصالح الهيئة وذلك بناحية منشأة عيد الله التابعة للوحدة المحلية الجعفرية .

وأختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية الحاضرة لاتخاذ القرارات وتنفيذها عقب انتهاء المجلس على الفور.

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IMG-20221126-WA0083
IMG-20221126-WA0082
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محافظ الغربية الغربية الجهات التنفيذية معهد أزهرى المستشفيات المجلس التنفيذى مجلسي النواب والشيوخ الدكتور طارق رحمي

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