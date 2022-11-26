إنشاء 3 مدارس ومعهد أزهري بالمحلة الكبرى

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ، نواب مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات التنفيذية ومديري المديريات والشركات.

بدأ المحافظ اجتماعه بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات منع الإشغالات وخاصة في محيط المدارس والمستشفيات، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الأمطار ونشر عربات كسح المياه في نقاط التمركز المتفق عليها وفق خطة المحافظة لضمان التعامل الفوري حال سقوط الأمطار، إلى جانب التطهير والتنظيف الدوري لصفايات مياه الأمطار .

وبدأ رحمي جدول أعمال المجلس والمعنى بمناقشة اثنى عشر موضوع تم عرضهم وأخذ الموافقات من عدمه عليهم بعد مناقشة جهات الاختصاص والجهات المعنية ، حيث وافق المجلس على قبول التبرع بعدد 2 قطعة أرض من المواطنين بمركز المحلة الكبرى لإقامة مدرستين لصالح هيئة الأبنية التعليمية أحدهما رسمية للغات بقرية السجاعية ،والأخرى مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة عبد الله سالم بصفط تراب .

وفي السياق ذاته وافق المجلس على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهري (إعدادي ، ثانوي بنين) بقرية جناح التابعة للوحدة المحلية لقرية صالحجر مركز بسيون ، وفي المركز ذاته وافق المجلس أيضًا على قبول تبرع أحد المواطنين لتوسعة المعهد الديني الأزهري بقرانشو ، وفي مركز السنطة أعطى المجلس موافقته على التبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي لصالح الهيئة وذلك بناحية منشأة عيد الله التابعة للوحدة المحلية الجعفرية .

وأختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية الحاضرة لاتخاذ القرارات وتنفيذها عقب انتهاء المجلس على الفور.

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