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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالتي منفصلة من سنتين.. تفاصيل مفجعة في طلاق سيدة بفرح ابنتها

صدى البلد

تحدث أحمد الغندور ابن شقيقة نجلاء عثمان الزوجة التي طلقها زوجها خلال فرح ابنتها فى دمياط، عن تفاصيل الواقعة.

وأكد الغندور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أم العروس “خالته” تم تطليقها منذ عامين، معقبا:" طليق خالتى كان بيضربها وبياخد مرتبها ويطردها من البيت ديما".

كسر خاطر ابنته

وأوضح ابن شقيقة نجلاء عثمان الزوجة أن هدف “طليق خالته” من إعلان طلاقها هو كسر خاطر ابنته في يوم فرحها.

وأكد الغندور أن خالته مطلقة منذ  سنتين، وطليقها متزوج وهدفه يجرحها أمام المعازيم، ودائما ما يشوه صورتها. 

طليقة الزوجة أحمد الغندور الزوج مطلقة اخر النهار

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