أول تعليق من مبابي بعد تأهل فرنسا لدور الـ16 بكأس العالم

علق كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي، على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.



ونشر مبابي صورة له من أحداث المباراة وعلق في تغريدة عبر تويتر: "التأهل"

فاز كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم 2022 بقطر.

وقاد مبابي منتخب بلاده فرنسا للفوز على الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب فرنسا على أستراليا بهدفين لهدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022.

وسجّل مبابي هدفي منتخب فرنسا، ليقودهم لدور الـ 16 كأول منتخب يصل لتلك المرحلة في مونديال 2022.

ورفع «مبابي» رصيده من الأهداف لـ 3 في صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2022 بالتساوي مع إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور.