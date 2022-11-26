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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا...تشريعية الشيوخ تناقش تيسير إجراءات التقاضي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستأنف لجان مجلس الشيوخ عملها غدا الأحد، حيث تناقش عدد من  الموضوعات الهامة، وعلى رأسهم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار عبدالله عصر، والتي تعقد لاستكمال مناقشة  موضوع "تيسير إجراءات التقاضي".

كما تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية برئاسة النائب حازم عمر، اجتماعا لمناقشة المبادئ التي استندت إليها جمهورية مصر العربية في مفاوضات قمة المناخ وما تحقق في النسخة الـ27 من أولويات مصر الوطنية.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أسامة منتصر، ترسيخ  قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري.

آليات ودعم تعميق الصناعة المصرية

وتستكمل لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد حلاوة، مناقشة آليات ودعم تعميق الصناعة المصرية.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعين، حيث  يناقش الاجتماع الأول خطة وزارة القوى العاملة، ويناقش الاجتماع الثاني قضية البطالة والناتج القومي وعجز الموازنة.

وتناقش لجنة الإسكان برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أبو حجازي بشأن إنشاء محاور للكوبري العلوي بدمياط، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن إنشانء كوبري مشاه على طريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي بمدينة دمنهور، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون بشأن حفر نفق أو إنشاء كوبري أو مزلقان شرق سكة حديد محطة شما بقرية شما- أشمون- المنوفية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن "الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من  لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، واشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

الشباب وسوق العمل غير الرسمي

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة مقترح دراسة مقدم من النائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية  والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وتعقد لجنة الصحة برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا"، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وخلال الاجتماع الثاني تستكمل مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (دور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات)، والاجتماع الثالث يناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل منظومة إلكترونية تتبع الدواء والمستحرات الصيدلانية.

الاستفادة القصوى من الموارد المائية

وتستعرض لجنة الزراعة برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المختلفة، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الري، وتوصيات مؤتمر المناخ فيما يخص قطاع الري.

مجلس الشيوخ تيسير إجراءات التقاضي قمة المناخ الصناعة المصرية قضية البطالة

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