جود سعيد: أحب تقديم سينما تكون ذاكرة الشعوب| خاص

أكد المخرج جود سعيد أنه لم يقابل أى صعوبات خلال تصويره فيلم رحلة يوسف الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": اعتقد أن الفيلم ليس به مشاهد قاسية أو صعوبات، وأنا صورت المشاهد بطريقتي الخاصة دون أن تكون مباشرة، واعتفد أنها وصلت للمشاهد كما عشتها.

وتابع"انا ابحث عن السينما التي لاتخضع لقوانين الموزع والمنتج التجاري واحب السينما التي تكون ذاكرة للشعوب والمجتمعات، وأحاول أن أنقل للناس ماعشناه وعلى طريقتي ووجهة نظري واحترم كل وجهات النظر.



وكان قد كشف المخرج جود سعيد عن كواليس تحضيره لفيلم رحلة يوسف الذي شارك في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية"

وقال "جود" في تصريحات لـ صدى البلد:" التحضيرات أخدت 7 شهور أما التصوير على مدى سنتين بسبب التوقفات الخاصة بكورونا والحجر الصحي، والعمليات الفنية استغرقت سنة، لكننا في النهاية سعدا أنه خرج للنور وأننا حصلنا على ردود فعل قوية من الجمهور في مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب! دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

فيلم رحلة يوسف "المنسيون" من تمثيل أيمن زيدان، سامر عمران، ربى الحلبي، سيرينا محمد، وائل زيدان، نور الصباح، حيان بدور، أحمد درويش، جواد السعيد، قصة أيمن زيدان وجود سعيد سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، مدير التصوير وائل عز الدين، موسيقى سمير كويفاتي، مونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.

