ستر وعافية.. مؤسسة أبو العينين تستهدف 15 ألف مواطن بقوافل طبية وخدمية بالدقهلية

واصلت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالمشاركة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، جهودها لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بإطلاق العديد من القوافل فى قرى ونجوع مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وانطلقت على مدار يومي الجمعة والسبت قافلة ستر وعافية إلى قرى محافظة الدقهلية ، حيث تستمر القافلة حتى الاثنين القادم مستهدفة مساعدة ١٥ الف مواطن ومستحق من الاهالى من خلال توزيع البطاطين واللحوم وكراتين المواد الغذائية ، بالإضافة الى حملة "طرق الأبواب" لتوصيل الوجبات وطرود من السلع الغذائية لأهالينا كبار السن وايضا تشمل القافلة اقامة معرض ملابس شتوية بأسعار مخفضة .

وتصاحب قافلة" الستر" قافلة طبية بتخصصات مختلفة تقوم بعمل قياسات وتركيب اجهزة تعويضية بالاضافة للتوعية الصحية وبرنامج توعية للأطفال والكشف المبكر لسرطان الثدى لسيدات القرية وتقدم كذلك خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالإضافة للاطمئنان على صحة أهالينا بقياس الضغط والسكر.

وتقوم القافلة الطبية بفحص وتشخيص الأهالى من خلال عدد من التخصصات وهى( الجهاز الهضمى ، الكبد ، باطنة ، جلدية ، رمد ، اسنان ، نساء ، عظام ، قدم سكرى ، أطفال، وخدمات تنظيم الاسرة ) مع صرف الادوية والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها.

اما من ناحية التمكين الاقتصادى تقدم قافلة ستر وعافية التمويل لبعض المشروعات والمساعدة فى اقامة مشروعات اخرى وايضا تقدم تعريف بمبادرة( ازرع )واستقبال طلبات صغار المزارعين للمرحلة الثانية بالدقهلية ، كما تقدم القافلة ايضا مساعدات لتجهيز اليتيمات المقبلات على الزواج، وبالنسبة للأطفال تقوم بعمل كرنفال وتقدم لهم الهدايا.