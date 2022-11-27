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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل شاورما الدجاج

طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما الدجاج

شاورما الدجاج أحد أهم الأكلات التى يجمع على حبها جميع أفراد الأسرة، حتى إنها أصبحت من "الترندات".

ورغم هذا الحب لشاورما الدجاج إلا أن كثير من الأمهات والفتيات يسألن عن طريقة عمل سهلة وبسيطة لها فى المنزل،للشيف عبير .

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طريقة عمل شاورما الدجاج بأسرار سورية

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طريقة عمل شاورما الدجاج بمذاق لا يقاوم

المكونات لعمل شاورما الدجاج

كيلو صدور دجاج مقطع إلى قطع صغيرة
كوب زبادى
طماطم مقطعه مكعبات
بقدونس مقطع صغير 
٤/١كوب خل
٤/١ كوب زيت
2 فص ثوم مهروس
ملح- فلفل أسود - حبهان  "ملعقة صغيرة من البهارات
عصير ليمون"

طريقة عمل شاورما الدجاج 

تبلى الدجاج جيداً بالمكونات  بعد خلطها، 
ضيفى للتتبيلة ملعقتان كبيرتان من الزيت.
اتركى الدجاج فى التتبيلة مدة ساعتين حتى تحصلى على مذاق جيد.
في مقلاة على النارعلى درجة حرارة متوسطة، ضعى فيها الدجاج والتتبيلة.
انتظرى حتى ينضج الدجاج، يمكنك إضافة البقدونس أو قطع الطماطم الصغيرة حسب رغبتك.
وتقدم ساخنة فى سندوتشات من خلال الخبز السورى 
أو الخبز الأبيض  ويقدم معاها التومية وسلطة الزبادي 
ويمكنك تقديم قطع الشاورما مع الأرز الأبيض أو الأصفر حسب الرغبه "

دجاج البهارات طريقة عمل طريقة عمل شاورما الدجاج شاورما الدجاج ​​​​​​​health

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