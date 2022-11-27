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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أب يحاول قتل ابنه لطلاق زوجته في سوهاج

صدى البلد

أصيب رضيع يبلغ من العُمر 9 أشهر، بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر؛ إثر إصابته بتسمم غذائي؛ إثر وضع والده مادة الجير له في وجبة اللبن؛ لاعتزامه طلاق والدته فقرر قتله، بمركز شرطة طهطا في محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل (ممدوح س ا م- البالغ من العمر 9 أشهر- ويقيم دائرة المركز)، يُعاني من حالة إعياء وقئ، إدعاء تسمم غذائي.

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وأفادت والدته المدعوة (صفاء ع م ح- 26 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء قيامها بإعداد وجبة لبن لنجلها بالمنزل لاحظت تغيير لون اللبن واتهمت زوجها المدعو (سامي ا م م- 34 سنة- موظف بالإدارة الصحية- ويقيم بذات الناحية)، بالتسبب في ذلك.

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بوضع مادة الجير في اللبن للتخلص من نجله لاعتزامه طلاق والدته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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