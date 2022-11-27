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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 135 حالة إشغال وغلق 3 محال خلال حملة موسعة شرقي الإسكندرية

حملة مكبرة شرقي الإسكندرية
حملة مكبرة شرقي الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بشأن تكثيف المرور الميداني للتفتيش على غلق المحال التجاريه بالمواعيد المحدده وازاله كافه الاشغالات والتعديات.

وشن حي منتزه اول برئاسه اللواء محمد عبدالله سحلول حملة مسائية موسعة تمكنت إدارة اشغال الطريق خلالها من رفع نحو «١٠٥» حالات إشغال تعوق الطريق العام وغلق «٣»محال تجارية لمخالفتها قرارات الغلق.

واستهدفت الحملة شوارع الفلكي وجمال عبدالناصر وإسكندر إبراهيم.

كما قاد اللواء محمد عبدالله سحلول حملة مكبرة متكاملة لازالة كافة التعديات على حرم الطريق العام وازاله الاعلانات المخالفه بنطاق الحي.

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واستهدفت الحملة المرور علي شارع يوسف غالي و ابراهيم السيد وتم ازاله الحواجز الحديديه والاسمنتيه والكاوتش، وتمت مطاردة الباعة الجائلين أيضا بشارع أحمد عبد اللطيف ميامي و طريق الكورنيش. 

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو «٣٠» حاله إشغال متنوعه وازاله الحواجز بانواعها وبلغ مجموها نحو«٧٠» حاجز كما تم ازاله«٤٠» إعلان مخالف.

يأتي ذلك بجهود مكثفه من اداره اشغال الطريق بقياده إسلام عبد الحميد ومدير قسم الاعلانات روماني حسني.

الاسكندرية جمال عبدالناصر الباعة الجائلين محافظ الاسكندرية حملة مكبرة المحال التجارية

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