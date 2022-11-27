تعليم الإسكندرية: إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل المناصب القيادية

لشباب المعلمين

أجرت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية المقابلات الشخصية لشباب المعلمين المرشحين لشغل مناصب قيادية بالتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال مدير المديرية دكتور عربي أبوزيد، إن اختيار المعلمين المرشحين يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المعلمين لتولي مناصب القيادة.

جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء وصباح مكاوي ممثل نقابة المعلمين وعزة حسن مدير إدارة تنسيق التعليم العام.