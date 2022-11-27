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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشباب المعلمين

تعليم الإسكندرية: إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل المناصب القيادية

إجراء المقابلات الشخصية
إجراء المقابلات الشخصية لمعلمين الإسكندرية

أجرت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية المقابلات الشخصية لشباب المعلمين المرشحين لشغل مناصب قيادية بالتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال مدير المديرية دكتور عربي أبوزيد، إن اختيار المعلمين المرشحين يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المعلمين لتولي مناصب القيادة.

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جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء وصباح مكاوي ممثل نقابة المعلمين وعزة حسن مدير إدارة تنسيق التعليم العام.

الاسكندرية التربية والتعليم نقابة المعلمين التعليم الفني مكتبة الاسكندرية تعليم الاسكندرية

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