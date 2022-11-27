أحمد سعد من حفل الأكاديمية البحرية: إيه الناس اللذيذة دي

شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه صورة له من حفله بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق أحمد سعد قائلا: “من حفلة الأكاديمية البحرية في الإسكندرية النهاردة، إيه الناس اللذيذة دي”.

يذكر أن أحمد سعد، علق على افتتاح كأس العالم الذى يقام حاليا فى قطر ومدى حزنه لعدم وجود محمد صلاح ومنتخب مصر فى كأس العالم هذا العام.

وقال أحمد سعد فى لقاء ببرنامج "et بالعربى": “والله حاجة تزعل جدا أنا كان نفسي إن محمد صلاح يلعب لأنه يستاهل كمان يحقق ألقاب أكتر وبطولات لأن هو محقق فعلا كلعيب ومصر طبعا مفيش توفيق بس أدينا بنشجع كل بلادنا العربية وأخواتنا وأحبابنا”.

