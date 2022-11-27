عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد من حفل الأكاديمية البحرية: إيه الناس اللذيذة دي

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه صورة له من حفله بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام. 

 

وعلق أحمد سعد قائلا: “من حفلة الأكاديمية البحرية في الإسكندرية النهاردة، إيه الناس اللذيذة دي”. 

 

يذكر أن أحمد سعد، علق على افتتاح كأس العالم الذى يقام حاليا فى قطر ومدى حزنه لعدم وجود محمد صلاح ومنتخب مصر فى كأس العالم هذا العام.

وقال أحمد سعد فى لقاء ببرنامج "et بالعربى": “والله حاجة تزعل جدا أنا كان نفسي إن محمد صلاح يلعب لأنه يستاهل كمان يحقق ألقاب أكتر وبطولات لأن هو محقق فعلا كلعيب ومصر طبعا مفيش توفيق بس أدينا بنشجع كل بلادنا العربية وأخواتنا وأحبابنا”.
 

مصر منتخب مصر محمد صلاح الفنان أحمد سعد أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

ترشيحاتنا

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

طريقة مضمونة لزيادة الرزق.. من التزم بها رزقه الله من حيث لا يحتسب

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين

سعر نيسان باترول موديل 2022 في الكويت | صور

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ