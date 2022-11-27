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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مكتبة النمسا بالأقصر تحتفى باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" تناول خلالها محسب أحمد مفهوم العنف وأشكاله وأثر العنف ضد المرأة وانعكاسه على الأسرة ودور المجتمع الدولي لحماية المرأة من العنف ووضع القوانين واللوائح الفعالة لحماية المرأة من العنف. 

 

وفى نفس السياق عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "منع المرأة من العمل مصادرة لحق من حقوقها" أوضح د. محمد حنفى مفهوم حقوق المرأة وصور وأنواع حقوق المرأة وحقوقها فى الشرائع السماوية والدستور واليوم العالمى للمرأة هو يوم المرأة المصرية وتكريم السيد الرئيس للمرأة العاملة.

 

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وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "دور الشعب والشرطة في الحفاظ على الأمن العام"  قال أحمد برعي إن مصر حفظها الله ورعاها في كتابه الكريم وَقَالَ"ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ" فمصر بلد الأمن والأمان بفضل شرطتها القوية وشعبها الذي يعرف كيف يحافظ على ممتلكاته ومقدراته ويعي المخاطر التي تحيط ببلدنا سواء داخلية أو خارجية، بجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن"معبد الطود" وأوضح نصر محمد نبذة تاريخية عن المعبد من حيث العصر الذي أنشئ فيه والطقوس الخاصة به، بالإضافة إلى ذلك أعد بالقصر أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى بعنوان"حفنه دموع تعيد الأمل، مازال"، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "كراكيب" للشاعر كريم الشاوري، كما أعد قصر ثقافة الأقصر إنشاد دينى للشاعر والمنشد يحيى بحر وقصيدة بعنوان "يا جمالاً يلوح للأرواح"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان"كيفية عمل دمية" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وورشة بعنوان "حلوة بلدنا" للفنانة الشيماء محمد مرجان، وورشة بعنوان "بوستر لترشيد المياه" تنفيذ الفنانة رنا محمد حسن.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط عرض مسرح عرائس بعنوان"حواديت زهرة" أداء حجاجية خيري، كما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة "الأسد الطماع" أداء أسماء أحمد وهناء عباس، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة" تطريز مفرش" نفذتها سيدة محمد النوبى.

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