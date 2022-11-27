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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المهرجان السنوى للحرف التقليدية والتراثية ينطلق بمركز محمود مختار.. الثلاثاء المقبل

صدى البلد

ينطلق المهرجان السنوي ال 15 للحرف التقليدية والتراثية بمركز محمود مختار الثقافى يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، وينظمه قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وذلك في تمام الساعة الـ السادسة من مساء بمركز محمود مختار الثقافى، ويستمر المعرض حتى 3 ديسمبر 2022.

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تفاصيل المهرجان 

ويشارك في المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وعدد من الجمعيات الأهلية (جمعية أبناء أسوان - أندية اليونسكو للحفاظ علي التراث - مؤسسة أخميم للنسيج - جمعية أصالة) ويتخلل الافتتاح عرض ازياء من وحي التراث وورش حرف تقليديه حيه في مجال (الحرق على الجلد - الاويما -الخيامية - قشره الخشب - الديزي النسيج) وورش أطفال وورش لذوي الهمم ومعرضاً مصوراً لهم ومعرضاً لمنتجات الحرف التقليدية من إنتاج الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني والجهات المشاركه وفرق فنون شعبية وتستمر الفعاليات طوال أيام المهرجان. 

للحرف التقليدية والتراثية محمود مختار الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني الحرف التقليدية قطاع الفنون التشكيلية

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