عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البولندي: سننفق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2023

صدى البلد

  قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك إن بلاده ستنفق 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في العام 2023، وسط استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بوشاشتاك - حسبما نقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - "إنه على الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن الميزانية العسكرية الإجمالية لدول الناتو أقل مما كانت عليه في التسعينيات على الرغم من وجود عدد أكبر من الدول الأعضاء في الحلف اليوم".

وأوضح بوشاشتاك أن فقط ثلث الدول الأعضاء في الناتو أوفت بالحد الأدنى للإنفاق المطلوب والبالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم الاتفاق عليه في عام 2014.

ووصف الوزير شراكة بولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أقوى من أي وقت مضى"، منوها بأنه تم تعزيز التعاون الثنائي بين بولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية في السنوات الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

مش هتعرف شكلها.. شاهد | وفاء سالم قبل تشوه وجهها وبعد عملية التصحيح

ترشيحاتنا

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

تراودني نفسي الأمارة بالسوء بفعل معين فكيف أتغلب عليها؟.. علي جمعة يجيب

سوق المستعمل| أرخص سيارة أوبل بـ 45 ألف جنيه

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

حازم إمام يكشف الفارق بين كيروش وفيتوريا.. وحقيقة المفاوضات مع مدرب السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرف شكلها.. شاهد | وفاء سالم قبل تشوه وجهها وبعد عملية التصحيح

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

فيديو

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ