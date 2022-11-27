وزير الدفاع البولندي: سننفق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2023

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك إن بلاده ستنفق 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في العام 2023، وسط استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بوشاشتاك - حسبما نقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - "إنه على الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن الميزانية العسكرية الإجمالية لدول الناتو أقل مما كانت عليه في التسعينيات على الرغم من وجود عدد أكبر من الدول الأعضاء في الحلف اليوم".

وأوضح بوشاشتاك أن فقط ثلث الدول الأعضاء في الناتو أوفت بالحد الأدنى للإنفاق المطلوب والبالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم الاتفاق عليه في عام 2014.

ووصف الوزير شراكة بولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أقوى من أي وقت مضى"، منوها بأنه تم تعزيز التعاون الثنائي بين بولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية في السنوات الأخيرة.