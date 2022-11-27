عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية جامعة حلوان تنظم مسابقة "عضو هيئة التدريس المتميز"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن إطلاق جائزة (عضو هيئة التدريس المتميز)، وذلك من منطلق حرص إدارة كلية التربية على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بكافة عناصرها ، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي

و تتم المسابقة  تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .


أوضح  الدكتور حسام حمدي أن شروط التقدم للجائزة : 
١- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل ، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.
٢- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.
٣- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.
٤- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.
٥- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن ٢٠٪ ، وتكون بعذر مقبول.
٦- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.
٧- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.
٨- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.
٩- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.

معايير التقييم : 
١- تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس المتقدم للجائزة.
٢- تقييم الزملاء.
٣- تقييم رئيس مجلس القسم.
٤- تقييم عميد الكلية.
٥- الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في دوريات محكمة خلال آخر عامين (يقدم خطاب النشر أو القبول).
٦- الكتب العلمية المنشورة والمحكمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب). 
٧- الكتب والمراجع العلمية المترجمة خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم نسخة من الكتاب). 
٨- تحكيم الأبحاث العلمية داخل وخارج مصر خلال آخر عام (يقدم خطاب يفيد التحكيم).
٩- المساهمة في الحصول على تمويل بحثي من خارج الجامعة خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك). 
١٠- الحصول على جوائز علمية خلال آخر ثلاثة أعوام (يقدم ما يفيد بالجوائز أو الشهادات الممنوحة). 
١١- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الخارجية خلال آخر عامين (يقدم ما يفيد ذلك). 
١٢- إلقاء محاضرات علمية خارج الجامعة خلال آخر عام (يقدم ما يفيد ذلك). 
١٣- المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع خلال آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة). 
١٤- المشاركة في اللجان الرسمية خارج الجامعة آخر عام (يقدم ما يفيد طبيعة المشاركة). 
١٥- نشر المقالات الصحفية الهادفة خلال آخر عام (يقدم صور من المقالات).

ضوابط وملاحظات مهمة : 
١- تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي (أستاذ وأستاذ متفرغ) ، (أستاذ مساعد) ، (مدرس).
٢- يُمنَح الفائزين جوائز مادية وعينية قيمة 
٣- يتم التسجيل بالجائزة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/Z8iLqRjJrkr8ycL69
٤- آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة وتسليم الأعمال المطلوبة هو ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥- يحق للجنة المشرفة على الجائزة طلب الوثائق الأصلية.
٦- يجوز للجنة المشرفة حجب الجائزة في حالة ظهور ما يتعارض مع الشروط والمعايير المعلنة.

- يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية إدارة الكلية وتدعيماً لسعيها نحو تحقيق التميز والريادة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وخلق حافز يدفع إلى مزيد من التقدم والازدهار لكافة عناصر الكلية ومنسوبيها.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان منظومة التعليم مسابقة أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

ترشيحاتنا

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

استولى على 465 ألف جنيه من المواطنين|مستريح سوهاج يواجه الحبس 7 سنوات

كيفية توزيع لحم العقيقة والنذر.. الإفتاء تصحح أخطاء شائعة تبطل الثواب

الحصة بـ 700 جنيه.. مافيا الدروس الخصوصية تنهش جيوب الأسر.. من ينقذهم؟

القضاء الإداري: عدم قبول دعوي تعيين أوائل الخريجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

فيديو

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ