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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تشهد ختام مرماح الخيول السنوي بشعار "مونديال الشمس بنبان 2022"

ختام مرماح الخيول
ختام مرماح الخيول السنوي بأسوان

استضافت قرية بنبان بمحافظة أسوان مرماح الخيول السنوي حيث أطلقت على دورته الحالية اسم "مونديال الشمس بنبان 2022" والذى جمع أكثر من 200 حصان فى تنافس أبناء القبائل العربية ضمن الموروثات القديمة فى صعيد مصر.

وأعلنت لجنة التنظيم بالمرماح نتيجة المرماح الذى استضافته قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان على مدار يومين، وأسفر عن فوز انجليزي بيسو من الكلح علي انجليزي مدني من اسنا، وفوز الجواد العاصي من بنبان علي الجواد مخيف من الكلح، وفوز الجواد فاير من اسنا علي الجواد زايد من العدوة، وفوز الجواد الطاير من المنصورية علي الجواد فارس من العدوة .

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مرماح الخيول

ختام مرماح الخيول السنوي بأسوان

كما فاز الجواد مهيب من بنبان علي الجواد السكري من الرديسية، وفاز الجواد نسر الجزيرة من بنبان علي الجواد بربتوف من ادفو، وفاز الفرس بنت الاصول من ادفو علي الفرس بنت سنوكر من اسنا، وفاز الفرس بنت المداح من الرمادي علي الفرس سما من بنبان، وفاز الفرس ملك من العدوة علي الفرس روتانا، وفاز الجواد بنادي عليك من اسنا علي الجواد صهيل من بنبان، وفاز الفرس نجمة العرب من الغنميه علي الفرس قناصه من الكلح، وفاز الجواد الدولي من العدوة علي الجواد جناب السلطان من بنبان.

يذكر أن مرماح الخيول فى صعيد مصر هو موروث شعبى قديم لأبناء القبائل العربية ويعد فرصة لتلاقى الشعوب وتنافس أبناء القبائل على لقب أفضل "جواد" وتستضيف محافظة أسوان نحو 22 سباق على مدار العام وفى قرى المحافظة المختلفة، ويبدأ الإعداد له مبكراً من خلال لجنة تنظيم تطوعية ويشارك فيه الآلاف من أبناء الصعيد.

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ختام مرماح الخيول السنوي بأسوان

على جانب أخر تواصل إدارة الثقافة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان جهودها المتمثلة فى عقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الصحية الهادفة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظة أسوان.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان أن إدارة الثقافة الصحية بقيادة الدكتور محمد على مدير الإدارة تستكمل تنظيم ندوات التوعية الميدانية للتعريف بالفيروس المخلوى التنفسى ، وكيفية إكتشافه والتعامل مع الحالات المصابة ، وتشابه أعراضه مع الأنفلونزا ، وأيضاً فيروس كورونا .

 

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