عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زفة نوبية لـ قطار الشباب في أسوان | صور

إستقبال الفوج الأول
إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان استقبال الفوج الأول لقطار الشباب وسط ترديد أغاني الزفة النوبية والدفوف والطبول والفلكلور النوبي بحضور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان، وبرفقته أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

ونال الاستقبال إعجاب المشاركين وتفاعلهم مع فرقة الزفة النوبة ومشاركتهم بالغناء والفرحة مع أعضاء الفلكلور النوبي.

محافظ أسوان: خطة لتطوير وتجميل الحدائق والمتنزهات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

جميعهم من أسوان..أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق أسيوط

استقبال قطار الشباب

 

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 

وتوجه المشاركين بعد حفل الاستقبال بمحطة قطار أسوان مستقلين الباصات إلى الفنادق العائمة المجهزة لتسكينهم بأسوان لتنفيذ البرنامج السياحي والترفيهي المعد لتنفيذه بمحافظة أسوان حيث يتضمن برنامج الزيارة العديد من الأماكن الأثرية ومنها (متحف النوبة - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات).

 هدف الوزارة من قطار الشباب أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل أكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة. 

منصة أسوان للتغيرات المناخية تواصل أعمال التوعية بنتائج COP27

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو

أنشطة متنوعة

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 

وكانت قد واصلت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائى بأسوان بأن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد من مخازن تداول المواد الغذائية، وأماكن بيع السلع بالأسواق لمتابعة الاشتراطات الصحية بها حيث تم ضبط وإعدام أكثر من 4 أطنان من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار مصطفى أبو المجد إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 410 كجم مواد غذائية متنوعة ما بين لحوم ودواجن ولحوم مصنعه ، وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الإدمى ، بالإضافة إلى تحرير 96 محضر نظافة عامة ، و 97 محضر شهادة صحية، فضلاً عن التوصية بإغلاق منشأة مخالفة، وقد تحرير محضر جنحة، وعرضه على النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة. 

وتحت شعار " أجري فالمدينة مع سيتي كلوب وCAIRO RUNNERS في شوارع أسوان مدينة الشمس  City Run " إنطلق سباق ماراثون الجرى لمسافة 5 كيلو متر اليوم الجمعة. 

شاركت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة فى فعاليات الماراثون وذلك من خلال حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وطلاب كلية التربية الرياضية . 

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 
إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 
إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 
إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: خطة لتطوير وتجميل الحدائق والمتنزهات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

ترشيحاتنا

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ