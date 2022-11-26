زفة نوبية لـ قطار الشباب في أسوان | صور

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان استقبال الفوج الأول لقطار الشباب وسط ترديد أغاني الزفة النوبية والدفوف والطبول والفلكلور النوبي بحضور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان، وبرفقته أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

ونال الاستقبال إعجاب المشاركين وتفاعلهم مع فرقة الزفة النوبة ومشاركتهم بالغناء والفرحة مع أعضاء الفلكلور النوبي.

استقبال قطار الشباب

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان

وتوجه المشاركين بعد حفل الاستقبال بمحطة قطار أسوان مستقلين الباصات إلى الفنادق العائمة المجهزة لتسكينهم بأسوان لتنفيذ البرنامج السياحي والترفيهي المعد لتنفيذه بمحافظة أسوان حيث يتضمن برنامج الزيارة العديد من الأماكن الأثرية ومنها (متحف النوبة - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات).

هدف الوزارة من قطار الشباب أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل أكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة.

أنشطة متنوعة

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان

وكانت قد واصلت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائى بأسوان بأن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد من مخازن تداول المواد الغذائية، وأماكن بيع السلع بالأسواق لمتابعة الاشتراطات الصحية بها حيث تم ضبط وإعدام أكثر من 4 أطنان من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار مصطفى أبو المجد إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 410 كجم مواد غذائية متنوعة ما بين لحوم ودواجن ولحوم مصنعه ، وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الإدمى ، بالإضافة إلى تحرير 96 محضر نظافة عامة ، و 97 محضر شهادة صحية، فضلاً عن التوصية بإغلاق منشأة مخالفة، وقد تحرير محضر جنحة، وعرضه على النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وتحت شعار " أجري فالمدينة مع سيتي كلوب وCAIRO RUNNERS في شوارع أسوان مدينة الشمس City Run " إنطلق سباق ماراثون الجرى لمسافة 5 كيلو متر اليوم الجمعة.

شاركت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة فى فعاليات الماراثون وذلك من خلال حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وطلاب كلية التربية الرياضية .

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان

إستقبال الفوج الأول لقطار الشباب بأسوان