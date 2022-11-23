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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير بإدفو

تفقد نائب محافظ أسوان أحمد شعبان الأعمال الجارية ، والمتابعة الميدانية لخطة الرصف والتطوير والتجميل داخل مدينة إدفو رافقه خلالها مسئولي المشروعات ، والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة مع بداية الموسم السياحى الحالى .

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سباق مع الزمن

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو 

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه هناك سباق مع الزمن للإسراع بتنفيذ الأعمال وخاصة طريق المعبد بطول 1.5 كم من إجمالي رصف 9 كم بتكلفة 30 مليون جنيه ، بينما تم رصف شارع الجيش كمسار بديل لحركة الأفواج السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، كما جارى الإنتهاء من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل خلال أيام ، بالإضافة إلى رصف وتطوير شوارع المركز ادفو ، ومستشفى حورس ، فضلاً عن الشوارع الداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية بهم .

ولفت إبراهيم سليمان إلى أن نائب محافظ أسوان تفقد أيضاً 6 مشروعات تابعة لوزارة التنمية المحلية من أجمالى 10 مشروعات تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  بمركز ومدينة إدفو تضم ٣ مواقف سيرفيس و4 أسواق حضارية ، و٣ وحدات مطافى .

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أنشطة محليات

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو 

وكشف إبراهيم سليمان بأن هذه المشروعات تضم إنشاء موقف الغنيمية لسيارات السيرفيس ، بمساحة 12 ألف و700 م2 ،وبتكلفة 20 مليون جنيه ، وسيستوعب 230 سيارة ميكروباص ، بجانب موقف الشيخ عامر لسيارات السيرفيس بمساحة 2000 م2 ، وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وسيستوعب 60 سيارة ميكروباص ، وأيضاً  موقف سيارات السيرفيس بعزبة تلى بمساحة ١٤٠٠م2 ، وبتكلفة 3 مليون جنيه وسيستوعب 50 سيارة ميكروباص.

وأكمل سليمان بأنه من ضمن المشروعات إنشاء سويقة الكلح غرب بتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وكذا سويقه الدقاديق بالكلح شرق ، وبتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وبالإضافة إلى إنشاء سوق الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وإنشاء سوق الكرابلة بتكلفة 2،5 مليون جنيه بطاقة إجمالية 238 بائع جائل ، فضلاً عن إنشاء 3 وحدات مطافى بالكلح غرب ، ووادى الصعايدة ، والرمادى بحرى بطاقة 6 سيارات إطفاء .

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو 
نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو 
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