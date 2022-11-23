نائب محافظ أسوان يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة إدفو 

تفقد نائب محافظ أسوان أحمد شعبان الأعمال الجارية ، والمتابعة الميدانية لخطة الرصف والتطوير والتجميل داخل مدينة إدفو رافقه خلالها مسئولي المشروعات ، والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان.
ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة مع بداية الموسم السياحى الحالى .
سباق مع الزمن
ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه هناك سباق مع الزمن للإسراع بتنفيذ الأعمال وخاصة طريق المعبد بطول 1.5 كم من إجمالي رصف 9 كم بتكلفة 30 مليون جنيه ، بينما تم رصف شارع الجيش كمسار بديل لحركة الأفواج السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، كما جارى الإنتهاء من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل خلال أيام ، بالإضافة إلى رصف وتطوير شوارع المركز ادفو ، ومستشفى حورس ، فضلاً عن الشوارع الداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية بهم .
ولفت إبراهيم سليمان إلى أن نائب محافظ أسوان تفقد أيضاً 6 مشروعات تابعة لوزارة التنمية المحلية من أجمالى 10 مشروعات تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة بمركز ومدينة إدفو تضم ٣ مواقف سيرفيس و4 أسواق حضارية ، و٣ وحدات مطافى .
أنشطة محليات
وكشف إبراهيم سليمان بأن هذه المشروعات تضم إنشاء موقف الغنيمية لسيارات السيرفيس ، بمساحة 12 ألف و700 م2 ،وبتكلفة 20 مليون جنيه ، وسيستوعب 230 سيارة ميكروباص ، بجانب موقف الشيخ عامر لسيارات السيرفيس بمساحة 2000 م2 ، وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وسيستوعب 60 سيارة ميكروباص ، وأيضاً موقف سيارات السيرفيس بعزبة تلى بمساحة ١٤٠٠م2 ، وبتكلفة 3 مليون جنيه وسيستوعب 50 سيارة ميكروباص.
وأكمل سليمان بأنه من ضمن المشروعات إنشاء سويقة الكلح غرب بتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وكذا سويقه الدقاديق بالكلح شرق ، وبتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وبالإضافة إلى إنشاء سوق الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 3،5 مليون جنيه ، وإنشاء سوق الكرابلة بتكلفة 2،5 مليون جنيه بطاقة إجمالية 238 بائع جائل ، فضلاً عن إنشاء 3 وحدات مطافى بالكلح غرب ، ووادى الصعايدة ، والرمادى بحرى بطاقة 6 سيارات إطفاء .