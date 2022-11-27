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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد30 عاما من عرضه

بعد30 عاما من عرضه.. الطفلة بطلة تليتيبيز الشهير تسرد قصة اختيارها للبرنامج

صدى البلد

بالطبع لدى الكثير منا ذكريات من طفولته و  التي لطالما ارتبطت بـ “ برامج أطفال تليفزيونيه ”  كانت يتم بثها لتسلية الأطفال في الثمانينات والتسعينات ، وكان هناك الكثير من البرامج للأطفال والتي ارتبط بها الكثير من الأطفال، لعل أبرزها كان برنامج " تليتيبيز" الشهير . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" نقلا عن بي بي سي، فإن الطفلة التي كانت تظهر في دور الشمس و كانت ذو إبتسامة جميلة و عيون زرقاء ظهرت بعد 30 عاما من عرض الكرتون في التليفزيون وبدأت تسرد ذكرياتها . 

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قالت الشابة التي تدعى "جيس سميث"، إنها تتذكر أي شئ بخصوص ذلك البرنامج فقد كانت صغيرة للغاية، و بالكاد كانت رضيعة فإنها لا تتذكر أي شئ عن كواليس ذلك العمل و لكن علمت من والدتها قصة إختيارها للقيام بذلك الدور. 


وقالت الشابة ، إنها كانت حديثة الولادة وذهبت والدتها لزيارة طبيب الأفال، وكان المنتج في عيادة ذلك الطبيب يبحث عن أطفال إبتسامتهم لطيفة ولا يبكون كثيرا، فوقع الاختيار عليها و اتفق المنتج مع والدتها أن يقوموا بالتصوير معها يوميا لمدة نصف ساعة و من ثم أصبحت نجمة ذلك البرنامج الشهير فأصبحت شخصية أساسية به . 


وذكرت الشابة، أنها أصبحت من المشاهير عقب إعلانها أنها من قامت بذلك الدور، وأصبح المواطنين في الشارع يطلبون منها التوقيع لهم، و بالطبع التصوير معها بإعتبارها من المشاهير .

برامج أطفال تليتيبيز برامج أطفال تليفزيونيه

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