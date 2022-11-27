بعد30 عاما من عرضه.. الطفلة بطلة تليتيبيز الشهير تسرد قصة اختيارها للبرنامج

بعد30 عاما من عرضه

بالطبع لدى الكثير منا ذكريات من طفولته و التي لطالما ارتبطت بـ “ برامج أطفال تليفزيونيه ” كانت يتم بثها لتسلية الأطفال في الثمانينات والتسعينات ، وكان هناك الكثير من البرامج للأطفال والتي ارتبط بها الكثير من الأطفال، لعل أبرزها كان برنامج " تليتيبيز" الشهير .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" نقلا عن بي بي سي، فإن الطفلة التي كانت تظهر في دور الشمس و كانت ذو إبتسامة جميلة و عيون زرقاء ظهرت بعد 30 عاما من عرض الكرتون في التليفزيون وبدأت تسرد ذكرياتها .



قالت الشابة التي تدعى "جيس سميث"، إنها تتذكر أي شئ بخصوص ذلك البرنامج فقد كانت صغيرة للغاية، و بالكاد كانت رضيعة فإنها لا تتذكر أي شئ عن كواليس ذلك العمل و لكن علمت من والدتها قصة إختيارها للقيام بذلك الدور.



وقالت الشابة ، إنها كانت حديثة الولادة وذهبت والدتها لزيارة طبيب الأفال، وكان المنتج في عيادة ذلك الطبيب يبحث عن أطفال إبتسامتهم لطيفة ولا يبكون كثيرا، فوقع الاختيار عليها و اتفق المنتج مع والدتها أن يقوموا بالتصوير معها يوميا لمدة نصف ساعة و من ثم أصبحت نجمة ذلك البرنامج الشهير فأصبحت شخصية أساسية به .



وذكرت الشابة، أنها أصبحت من المشاهير عقب إعلانها أنها من قامت بذلك الدور، وأصبح المواطنين في الشارع يطلبون منها التوقيع لهم، و بالطبع التصوير معها بإعتبارها من المشاهير .