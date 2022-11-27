شاهد.. ثعابين وعناكب ضخمة جرفتها مياه الأمطار في أستراليا

ثعابين و عناكب ضخمة جرفتها مياه الأمطار

انتشرت عناكب ضخمة في عدة مدن استرالية، بشكل مفرط في الأيام الماضية ،بعد سقوط أمطار كثيفة في العديد من المدن، ولكن جرفت مياه الأمطار ثعابين وعقارب وعناكب ضخمة هاجمت المدن التي سقطت فيها الأمطار .

وبحسب ما ورد في وكالة روسيا اليوم، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" ، فإن عدد من المواطنين الاستراليين توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بسبب إصابة عشرات المواطنين بلدغات عناكب ضخمة .



وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن اللدغات لم تكن مميتة ولم يذكر وجود حالات وفاة في المصابين و لكن كانت اللدغات قوية و متكررة ، بحيث وصل عشرات المواطنين إلى المستشفيات بنفس الأعراض .



وأشارت الصحيفة إلى أن سكان تلك المدن المتضررة في استراليا لم يتفاجئوا بظهور الثعابين والعناكب بعد سقوط الأمطار في جميع أنحاء أستراليا وجرفها للثعابين والعناكب والعقارب، فهمو أمر معتاد في نفس الفصل كل عام .

جدير بالذكر أن الجديد في الأمر هو حجم العناكب الكبير الذي ظهر للمرة الأولى في بعض المدن في استراليا، و اللدغات التي أصيب بها المواطنين جراء جرف مياه الأمطار للعناكب الضخمة و ظهوروها في المدن .