عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور عنكبوت على نعش الملكة إليزابيث خلال جنازتها.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود عنكبوت على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والذي ظهر أثناء مراسم تشييع جثمانها.

وأظهر الفيديو العنكبوت يتحرك فوق نعش الملكة إليزابيث الذي كان في وستمنستر آبي، وخرج العنكبوت الصغير في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنجهام، التي كانت فوق النعش.

وواصل العنكبوت التحرك حتى وصل إلى رسالة كبتها الملك تشارلز الثالث إلى والدته، والتي كتب فيها:"في ذكرى محبة ومخلصة.. تشارلز".

واختفى العنكبوت بعد ذلك عن الأنظار حيث عاد إلى باقة الورود مرة أخرى.

مراسم تشييع ملكة بريطانيا

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، دفن الملكة إليزابيث الثانية، مساء الاثنين، في قصر وندسور بعد مراسم جنازة مهيبة استمرت ساعات طويلة.

ووريت الملكة إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاما اعتلت خلالها العرش مدى 70 عاماً، مع زوجها فيليب الذي توفي عام 2021، في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج التابعة للقصر.

وقبلها، تقدم الملك تشارلز الثالث إلى الأمام، لوضع راية حراس المشاة على نعش الملكة الراحلة.

وكان كبير أمناء البلاط كسر عصاه ليضعها على النعش، في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد.

البرهان يعود إلى السودان بعد مشاركته في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية

انتقادات لرئيس الوزراء الكندي لغنائه خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية

ويرقد جثمان الملكة إليزابيث مع قطعتين من المجوهرات، حيث يٌدفن النعش المصنوع من خشب البلوط في السرداب الملكي بكنيسة الملك جورج.

وتصبح إليزابيث الفرد رقم 26 من العائلة المالكة البريطانية، المدفونين في القبو الملكي الذي يقع على مسافة 16 قدما تحت الأرض.

ويوجد بالسرداب الملكي رفات جثامين والدي الملكة إليزابيث جورج السادس والملكة الأم، بالإضافة إلى رماد شقيقتها الأميرة مارجريت.

عنكبوت الملكة إليزابيث نعش الملكة بريطانيا الملك تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

هددوني بخطف ابني مقابل 50 ألف دولار.. وفاء عامر تكشف التفاصيل

رجل أعمال عربي الجنسية.. 35 ألف دولار وراء جريمة حدائق أكتوبر| صور

شيخ الأزهر ينعى زميله الدكتور أحمد البساطي أستاذ العقيدة والفلسفة

أخبار النادي الأهلي.. صفقة جديدة في مران الفريق وانتهاء أزمة كهربا

مدرب الاتحاد المنستيري يكشف عن نقطة ضعف الأهلي قبل المواجهة المرتقبة

تعليق قوي من الاتحاد المنستيري على مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن والجوع.. شيعوا جثمان إليزابيث وتوافدوا بالآلاف لأكل البرجر|صور

رضوى الشربيني تثير الجدل من الجيم بفيديو جديد

ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة| شاهد

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ