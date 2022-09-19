ظهور عنكبوت على نعش الملكة إليزابيث خلال جنازتها.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود عنكبوت على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والذي ظهر أثناء مراسم تشييع جثمانها.

وأظهر الفيديو العنكبوت يتحرك فوق نعش الملكة إليزابيث الذي كان في وستمنستر آبي، وخرج العنكبوت الصغير في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنجهام، التي كانت فوق النعش.

وواصل العنكبوت التحرك حتى وصل إلى رسالة كبتها الملك تشارلز الثالث إلى والدته، والتي كتب فيها:"في ذكرى محبة ومخلصة.. تشارلز".

واختفى العنكبوت بعد ذلك عن الأنظار حيث عاد إلى باقة الورود مرة أخرى.

مراسم تشييع ملكة بريطانيا

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، دفن الملكة إليزابيث الثانية، مساء الاثنين، في قصر وندسور بعد مراسم جنازة مهيبة استمرت ساعات طويلة.

ووريت الملكة إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاما اعتلت خلالها العرش مدى 70 عاماً، مع زوجها فيليب الذي توفي عام 2021، في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج التابعة للقصر.

وقبلها، تقدم الملك تشارلز الثالث إلى الأمام، لوضع راية حراس المشاة على نعش الملكة الراحلة.

وكان كبير أمناء البلاط كسر عصاه ليضعها على النعش، في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد.

ويرقد جثمان الملكة إليزابيث مع قطعتين من المجوهرات، حيث يٌدفن النعش المصنوع من خشب البلوط في السرداب الملكي بكنيسة الملك جورج.

وتصبح إليزابيث الفرد رقم 26 من العائلة المالكة البريطانية، المدفونين في القبو الملكي الذي يقع على مسافة 16 قدما تحت الأرض.

ويوجد بالسرداب الملكي رفات جثامين والدي الملكة إليزابيث جورج السادس والملكة الأم، بالإضافة إلى رماد شقيقتها الأميرة مارجريت.