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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: سلمنا السوق الأسبوعي وموقف سيارات السيرفيس بقرية بلانة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، عن تسليم السوق الحضارى الأسبوعي، وأيضاً موقف السيرفيس لسيارات الركاب واللذان سيخدمان أكثر من 20 ألف نسمة بقرية بلانة وتوابعها بمركز نصر النوبة ، بعد إنتهاء العمل بهذه المشروعات فى وقت قياسى، وذلك ضمن 19 مشروعا تابعا لوزارة التنمية المحلية على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة .

يأتي ذلك فى إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى .. حياة كريمة " .          

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 مشروعات حياة كريمة    

مشروعات حياة كريمة بأسوان

ولفت أشرف عطية، إلى أن مشروعات وزارة التنمية المحلية تشمل 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء كمرحلة أولى للقضاء على المواقف العشوائية ، والباعة الجائلين والإشغالات داخل المدن والقرى الرئيسية حيث سيتم تشغيلهم فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع ، ولتحقيق الإستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطن الأسوانى .

من جانبه، أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان ، أن اللجنة الفنية والهندسية قامت بإستلام السوق الأسبوعى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، والذى وصلت تكلفته إلى 4.5 مليون جنيه على مساحة 2115 م2، ويضم 79 باكية ومحل سيتم طرحهم قريباً ليتم تسكين المستفيدين على الفور ، كما يشمل السوق العديد من الخدمات منها عدد 2 دورة مياه عمومية للرجال والسيدات ، بجانب وكافتيريا وإستراحات .

وأشار نائب المحافظ، إلى أن موقف سيرفيس سيارات الركاب بقروى بلانة ، والذى وصلت تكلفته إلى 4.3 مليون جنيه على مساحة ألف م2 ، وسيستوعب 30 سيارة ميكروباص وأتوبيس مدعم بكافة الخدمات الجماهيرية .

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جلسات الحوار

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جلسات وفعاليات الحوار المجتمعى لمؤسسة حياه كريمة ، والذى تم انعقاده بقرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان ، وذلك بحضور المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والعقيد أحمد جلال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ، والدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة وسط مشاركة من أهالى القرية ، والنجوع التابعة لها .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم جلسات للحوار الوطنى من أجل مناقشة طلبات ومقترحات وأفكار الشباب وممثلى المجتمع المدنى ، وخاصة فى القرى التى ستشهد العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو .

وقد تناول اللقاء أبرز المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والرؤى المستقبلية من أجل تحسين مستوى المعيشة ، وجودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات البنية التحتية والخدمات المتنوعة .

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