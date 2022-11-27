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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مذاعة على "بي إن".. قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا مجانا| بالترددات

المغرب وبلجيكا
المغرب وبلجيكا

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عدم نقل مباراة المغرب وبلجيكا المقرر إقامتها في الساعة الثالثة مساءًا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

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وحصلت القناة الأرضية المغربية على حقوق بث مباريات منتخب بلادها في المونديال عبر القناة الأرضية التي يمكن استقبالها في دول المغرب العربي على قمر يوتلسات 21 شرق عبر تردد 11569 H ومعدل ترميز 9500.

 

 القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم

ولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:


القمر: استرا 4 شرق
القناة: RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً


القناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً


القناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 2500

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم قطر 2022

Alkass EXTRA TWO HD
Arryadia TNT HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD
beIN Sports HD 1 Max
Rai 1
NPO 1
Sport TV1 Portugal
Match Football 1
ANT 1 (Greece)
BBC One
Diema
MRT 1 Macedonia
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
Slovenia TV2 HD
TV4 Sweden
TVE La 1 HD
RTE Two
HRT 2 HD
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTBF La Une

بلجيكا المغرب كأس العالم بي إن سبورت قنوات بي إن سبورت

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