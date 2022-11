غير مذاعة على "بي إن".. قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا مجانا| بالترددات

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عدم نقل مباراة المغرب وبلجيكا المقرر إقامتها في الساعة الثالثة مساءًا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وحصلت القناة الأرضية المغربية على حقوق بث مباريات منتخب بلادها في المونديال عبر القناة الأرضية التي يمكن استقبالها في دول المغرب العربي على قمر يوتلسات 21 شرق عبر تردد 11569 H ومعدل ترميز 9500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم

ولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:



القمر: استرا 4 شرق

القناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً



القناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً



القناة: trt1

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2500

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم قطر 2022

Alkass EXTRA TWO HD

Arryadia TNT HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD

beIN Sports HD 1 Max

Rai 1

NPO 1

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

ANT 1 (Greece)

BBC One

Diema

MRT 1 Macedonia

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

Slovenia TV2 HD

TV4 Sweden

TVE La 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTBF La Une