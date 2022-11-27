كهربا يهنئ حارس منتخب المغرب بالفوز على بلجيكا

هنأ محمود عبد المنعم كهربا، منير المحمدي حارس مرمى منتخب المغرب بالفوز على بلجيكا، في دور المجموعات بكأس العالم.

وشارك كهربا صوره تجمعه بمنير المحمدي، وعلق: مبروك اخويا.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.