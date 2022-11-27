النيابة العامة تباشر التحقيق في وفاة علياء فتاة إيتاي البارود

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الفتاة/ علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، ولم تقطع بعد التحقيقات بوجود أي شبهة جنائية في وفاتها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالواقعة ليلة أمس، فانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة بمحيطه فتبينت منها لحظة سقوط المتوفاة، وناظرت جثمانها وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدها وأربعة من أشقائها وبعض من ذويها، وخلصت من حاصل أقوالهم إلى وجود خلافات أسرية بين المتوفاة ووالدها، وسابقة تعرض المتوفاة منذ سنوات لتحرش من أحد أقاربها، ولكن التحقيقات لم تقطع بعد بوجود صلة بين وفاتها وبين خلافاتها مع والدها أو واقعة التحرش المذكورة.



وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنها هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.