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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب على يد شقيقته بالأقصر.. تفاصيل

صدى البلد

لقي شاب مصرعه على يد شقيقته بمركز البياضية بالأقصر.

وكان قد تلقى مديرية أمن الأقصر بلاغا من أهالى قرية نجع الصوالحة بمنطقة الحبيل مركز البياضية يفيد بقيام المتهمة “ ف . ف .ع ” 37 عام بالتخلص من حياة شقيقها  “ أحمد .ف.ع ” والذي يبلغ من العمر 33 عاما  حيث قامت بتقيد   يدينه و قدميه بالحبال ثم  أصابته بالسكين فى للرقبة وسددت له 11 طعنة نافذة بالبطن و الظهر .

وقال شهود عيان من القرية بأن المتهمة كانت تعانى من حالة نفسية صعبة ،و تم القبض عليها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الاقصر وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيق. 

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