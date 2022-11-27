عالم أزهري: الغيبة والنميمة والسعي بهما بين الناس كبيرة من الكبائر| فيديو

قال الشيخ ابراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، إن الغيبة والنميمة والسعى بهما بين الناس؛ كبيرة من الكبائر في الدين الاسلامي، والله- عز وجل- حذَّر الأشخاص الذين يمشون بين الناس بالإفساد.

وأضاف "إبراهيم الدسوقى" خلال حواره مع برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، أن الصدقة تفك الكرب، كما قال نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأفضل الصدقة؛ هى سقيا الماء.

وأوضح الشيخ إبراهيم الدسوقي، أن من عاش جابرًا للخواطر؛ نجاه الله ولو كان فى جوف المخاطر، مشيرا إلى أن الصدقة تطفئ غضب الله، وتزيد مال المتصدق، كما جاء فى الأحاديث النبوية.