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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الغيبة والنميمة والسعي بهما بين الناس كبيرة من الكبائر| فيديو

الشيخ ابراهيم الدسوقى
الشيخ ابراهيم الدسوقى

قال الشيخ ابراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، إن الغيبة والنميمة والسعى بهما بين الناس؛ كبيرة من الكبائر في الدين الاسلامي، والله- عز وجل- حذَّر الأشخاص الذين يمشون بين الناس بالإفساد.

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هل الغيبة والنميمة تبطل الوضوء؟.. احذر

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النشرة الدينية.. الإفتاء توصي الرجل بأمرين عند ممارسة العلاقة الزوجية.. 8 كلمات تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة.. أتكاسل عن الوضوء فأحبس البول فهل صلاتي صحيحة؟

وأضاف "إبراهيم الدسوقى" خلال حواره مع برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، أن الصدقة تفك الكرب، كما قال نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأفضل الصدقة؛ هى سقيا الماء.

وأوضح الشيخ إبراهيم الدسوقي، أن من عاش جابرًا للخواطر؛ نجاه الله ولو كان فى جوف المخاطر، مشيرا إلى أن الصدقة تطفئ غضب الله، وتزيد مال المتصدق، كما جاء فى الأحاديث النبوية.

الازهر الشريف فضل الصدقة قناة صدي البلد الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل علماء الازهر

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