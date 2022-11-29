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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة.. مصاب بضمور العضلات ويحتاج 24 مليون جنيه للعلاج.. فيديو

محمود عزت مصاب بضمور
محمود عزت مصاب بضمور العضلات

أكدت والدة محمود عزت، والمصاب بمرض ضمور العضلات، أن “ ابني محمود أصيب بمرض في عمر 7 سنوات، مشيرا إلى أنه اكتشفت إصابة ابني بالمرض، عندما حركته بدأت أن تضعف وعرضناه على العديد من الأطباء وعملت تحاليل واكتشفنا أنه مصاب بمرض ضمور العضلات”.

 

وقالت والدة محمود عزت، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أنه 
ليس هناك أي علاج لحالة ابني ولكن في عام 2019 كان هناك علاجات ولكن لم تكن في مصر بالخارج  وثمنه 24 مليون جنيه".

 

يؤدي للوفاة

وتابعت والدة محمود عزت، أن هذا العلاج سيوقف تدهور حالة ابني لأن هذا المرض يصيب القلب والتنفس ويؤدي للوفاة.

 

محمود عزت ضمور العضلات واحد من الناس مصر القلب

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