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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفكير خارج الصندوق.. مطالبات برلمانية للإستفادة من مونديال قطر.. واقتراح لاعتماد تسهيلات لجذب المشجعين لزيارة المقاصد السياحية المصرية

كأس العالم
كأس العالم

تحركات جديدة للترويج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم

نائبة التنسيقية تسعى لجذب السياح من الخارج باستغلال كأس العالم

سؤال برلماني حول كيفية الاستفادة من مونديال قطر سياحيًا لمصر

 

 

 

تعد بطولة كأس العالم من البطولات الهامة التي يتم استغلالها من أجل تشجيع السياحة وزيادة أعداد الوافدين، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية بشأن اعتماد عدد من التسهيلات لجذب المشجعين المشاركين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعظيم استفادة مصر سياحياً من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تم تنظيمها بدولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

 

وفي هذا السياق تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى وزيري السياحة والآثار والطيران المدني بشأن الترويج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم.

 

وقالت الشريف أنه بعد انطلاق كأس العالم هذا الحدث العالمي والذي يجب علينا ان نستفيد منه من حيث تواجد عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات، يجب وضع خطة حملات ترويجية للمقصد المصري في مختلف الأسواق السياحية بحيث يكون هناك حملة ترويجية أثناء انعقاد مباريات كأس العالم في السوق العربي مع شركات الطيران أو منظمي الرحلات أثناء هذه الفترة باستخدام مختلف الوسائل الدعائية .

 

وأضافت نائبة التنسيقية أن البطولة تشهد حضور عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات ومن بعض الدول التى لا يوجد معها خطوط طيران مباشرةً مثل دول أمريكا اللاتينية وهو ما يعد فرصة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارة مصر خلال فترة البطولة و تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لشركات الطيران ودعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية في المطارات.

 

واختتمت النائبة نشوى الشريف انه لم يتم الإعلان  عن خطة دعائية متكاملة لاستغلال هذا الحدث العالمي ولا عن زيادة التيسيرات والتسهيلات لشركات الطيران لتقديم كافة الخدمات .

 

فيما توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والآثار والطيران المدني، حول كيفية الاستفادة من بطولة كأس العالم بقطر لصالح مصر.


وقالت النائبة: "أن هناك تنافس قوي بين مختلف المقاصد السياحية العربية لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من مونديال كأس العالم بقطر مضيفة أن هناك فرصة لن تتكرر لمصر لاستغلال هذا الحدث العالمي الذي يقع على بًعد كيلومترات من دولة جارة وشقيقة مثل قطر، لتحقيق استفادة اقتصادية مُثلى من هذا الحدث لإنعاش القطاع السياحي في مصر، الذي تراجع كثيرًا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، وإدخال العملة الصعبة لبلدنا، غير أن الأمر يحتاج إلى رؤى وأفكار من خارج الصندوق لاستغلال هذا الحدث العالمي لصالح مصر اقتصاديًا".

 

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، "أن مونديال كأس العالم بقطر سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي ستمتد من قطر إلى دول المنطقة، وهو ما دفع حكومات عدد من الدولة لبحث كيفية الاستفادة من هذا الحدث، لأن شرائح واسعة من الجماهير سترغب في السفر لبلدان المنطقة للتعرف على ثقافتها وتقاليدها ومعالمها السياحية وقضاء بعض الوقت فيها".

 

وأشارت إلى إن هناك مجموعة من العوامل تساعد مصر على تحقيق استفادة من "مونديال قطر" لكسب أكبر عدد من جماهير المنتخبات، تتمثل في تطور البنية التحتية السياحية وتعدد خيارات الإقامة الفندقية وقوة شبكة الطيران التي تتمتع بها الناقلات الوطنية، بالإضافة إلى عنصري الأمن والاستقرار والمقومات السياحية.

مجلس النواب وزارة السياحة مونديال قطر كأس العالم نائبة التنسيقية

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