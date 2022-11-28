أول تعليق لعزيزة جلال بعد فوز منتخب المغرب على بلجيكا بكأس العالم

أعربت الفنانة المغربية عزيزة جلال، عن سعادتها الغامرة بفوز منتخب المغرب المغرب على بلجيكا 2/0 ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022.



فرحة عزيزة جلال بفوز المغرب

وقالت عزيزة جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “mbc مصر”: "أنا فرحانة فرحة كبيرة بالمنتخب المغربي، ودي تاني فرحة بعد ما اسعدنا المنتخب السعودي أمام الأرجنتين".

وتابعت: "فرحتي لا توصف بفوز المغرب علي بلجيكا، وكنت متفائلة، ومتأكدة إن أبطالنا هيفوزوا، ولم أتفاجأ من النتيجة لأنهم لعيبة كبيرة وحريفة، والناس كلها في المغرب فرحتهم كبيرة".

ولفتت: "مصر دايما في القلب ومتتنسيش أبدا، وربي يتمم فرحتنا بإن يكون كأس العالم عربي، ورضا الوالدين كان ظاهر في صورة أشرف حكيمي ووالدته ودايما المنتخبات العربية ترفع راسنا".