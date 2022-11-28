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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لعزيزة جلال بعد فوز منتخب المغرب على بلجيكا بكأس العالم

صدى البلد

أعربت الفنانة المغربية عزيزة جلال، عن سعادتها الغامرة بفوز منتخب المغرب المغرب على بلجيكا 2/0 ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022.


فرحة عزيزة جلال بفوز المغرب

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وقالت عزيزة جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة “mbc مصر”: "أنا فرحانة فرحة كبيرة بالمنتخب المغربي، ودي تاني فرحة بعد ما اسعدنا المنتخب السعودي أمام الأرجنتين".

وتابعت: "فرحتي لا توصف بفوز المغرب علي بلجيكا، وكنت متفائلة، ومتأكدة إن أبطالنا هيفوزوا، ولم أتفاجأ من النتيجة لأنهم لعيبة كبيرة وحريفة، والناس كلها في المغرب فرحتهم كبيرة".

ولفتت: "مصر دايما في القلب ومتتنسيش أبدا، وربي يتمم فرحتنا بإن يكون كأس العالم عربي، ورضا الوالدين كان ظاهر في صورة أشرف حكيمي ووالدته ودايما المنتخبات العربية ترفع راسنا".

كأس العالم منتخب المغرب الأرجنتين دور المجموعات mbc مصر المنتخب السعودي مهيب عبد الهادي

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