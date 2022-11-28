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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. تكريم درة بمهرجان السينما الفرنكوفونية

درة
درة

تُكرم إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اليوم الأثنين الفنانة درة، وذلك ضمن حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، وذلك في المسرح  الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.

وكانت اللجنة الإستشارية العليا للدورة الثانية من َمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قد إختارت النجمة درة زروق لتكريمها في حفل الإفتتاح. 

وعبرت النجمة درة زروق عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يعبر عن سينمات هامة لدول منظمة الفرنكوفونية، و سيعرض المهرجان اكثر من ٣٠ فيلما بين روائية قصيرة وطويلة.

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ويشارك في لجان تحكيم المهرجان هذا العام عدد من أبرز السينمائي ين والفنانين المصريين والعرب حيث يرأس مسابقته الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية  المخرج مجدي احمد علي بعضوية كل من النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

وفي لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض ابو عواد والنجوم دايموند بو عبود  وانجي ابو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.  

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

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