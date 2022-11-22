بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة ، متابعيها بـ إطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة بفستان أنيق ومكياج جذاب ، واعتمدت رفع شعرها لأعلي، مما نال اعجاب متابعيها.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.