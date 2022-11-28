جولات ميدانية لمديري الإدارات التعليمية بأسوان لمتابعة انتظام الدراسة

واصل مديرى الإدارات التعليمية بمراكز أسوان الخمس جولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان .

فقد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد العملية التعليمية بمدارس (دراو بنين الابتدائية - الكروم القديمة ذات الفصل الواحد- أبوهور الابتدائية) حيث شهد مدير الإدارة طابور الصباح والإذاعة الصباحية بمدرسة دراو بنين الابتدائية وبرنامجها المتميز عن الطعام الصحى ، ثم تفقد الفصول التعليمية وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمعامل والحديقة والفناء .

التربية والتعليم

وفى إدارة إدفو التعليمية شهد حسن الرحلاوى ،صباح اليوم ، طابور الصباح بمدرسة المريناب تعليم أساسى (ابتدائي _ إعدادى) واستمع الى الإذاعة الصباحية وتحية العلم ثم تفقد الفصول الدراسية وتابع مستوى التلاميذ التعليمي وتفقد حجرات الأنشطة والحاسب الآلى بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، ثم توجه إلى مدرسة الحصايا الإعدادية القديمة حيث تابع خلالها سير العملية التعليمية وشدد على انضباط الطلاب وتطبيق اللائحة التأديبية للطلبة غير الملتزمين ثم انتقل لمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة الحصايا الثانوية، وتم توجيه الشكر للمدارس وتمنى لهم التوفيق.

أما عن إدارة نصر النوبة فقد إجتمع سيد برجاس مدير الإدارة، ويسرى جلال وكيل الإدارة صباح اليوم مع رؤساء أقسام المراحل التعليمية بالإدارة [ ابتدائي _ إعدادى _ ثانوى ] وذلك لمناقشة أهم الايجابيات والسلبيات فى المدارس التي طبق فيها برنامج اليوم الرياضى وتفادى أى سلبيات أو مشكلات تعوق تنفيذ اليوم في أجمل صورة بمدارس المرحلة الثانية والتأكيد على تفاعل التلاميذ والطلاب وتحقيق الاستفادة المثلي وتنفيذ البرنامج خلال شهر ديسمبر المقبل.

أنشطة تعليمية

كما قامت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية بافتتاح معرض العلوم و التكنولوجيا ISEF على مستوى الادارة ، بمدرسة المستقبل الخاصة بحضور توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى، وعمرو امبابى مدير إدارة التعليم الخاص حيث شارك فى المعرض 25 مدرسة من إدارة أسوان التعليمية وبلغ عدد المشروعات 92 مشروع قدمها 128 طالباً، وإشراف 39 مشرفاً ، وتنوعت هذه المشروعات (سيكولوجى 13 - علمى 33 - هندسى 46 ) .

وقد أعجب الحضور بالمشروعات المقدمة من كافة المدارس المشاركة ، فيما أعربت مدير الإدارة عن سعادتها ابالمواهب والمبدعين في مختلف المراحل العمرية ، مؤكدة على ضرورة تنميتها و تطويرها لتكون منارة للمستقبل ومركز إشعاع للعالم مثل المهندس المبتكر عبد الرحمن عمران أبن أسوان، ولأبن معرض آيسف.

فيما شهدت إدارة كوم أمبو التعليمية قيام خالد محمد صالح مدير الإدارة صباح اليوم بحضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية حيث أعجب بالإذاعة المدرسية المتميزة و الانضباط أثناء تحية العلم والنشيد الوطني، وعقب ذلك تابع قاعات رياض الأطفال وتفاعل البراعم مع المعلمات والأنشطة المختلفة المقدمة لهم.

كما تابع تحضير المعلمين والمعلمات للدروس والالتزام بالخطط الوزارية للمناهج الدراسية، وقام بقياس مستوى أبنائنا التلاميذ فيما تم تحصيله ومدى إجادتهم لمهارات القراءة و الكتابة بالصف الأول الابتدائى، وقد أعرب عن إعجابه بالمستوى المتميز لأبنائنا تلاميذ الصف الأول الابتدائى ومستوى إجادتهم للكتابة.

وقام مدير الادارة بحضور ندوة عن التحلى بالأخلاق الحميدة تحت مبادرة السيد وزير التربية والتعليم "فى مدارسنا الأخلاق أولاً " ومبادرة محافظ أسوان "أخلاقنا حياتنا"بمدرسة كوم امبو الثانوية التجارية بحضور وفد من علماء الأزهر الشريف لإلقاء المحاضرة.