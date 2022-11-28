رشا مجدي: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت جراحات القلب المفتوح والمخ والأورام|فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، كانت بمثابة طوق نجاة لأكثر من مليون 461 ألف مريض.

12 مليار و 600 مليون جنيه

وأضافت رشا مجدي أثناء تقديمها برنامج"صباح البلد" المذاع على فضائية"صدى البلد"، أن وزير الصحة، أكد أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت، حالات قسطرة القلب، وجراحات القلب المفتوح، و جراحات المخ، و الأعصاب، بالإضافة إلى المفاصل والرمد والأورام، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة.

وتابعت:" الدولة تحملت هذه القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، و إجمالي تكلفة هذه العمليات 12 مليارا و 600 مليون جنيه".