عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 300 جندي أوكراني وصد هجمات لقوات كييف

صدى البلد

  ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من صد هجمات لقوات كييف على محاور عدة وتكبيدها خسائر بلغت أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم 100 مرتزق في "دونيتسك". 

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قواتها المدفعية أحبطت هجوم القوات الأوكرانية في "لوجانسك" وقضت على نحو 30 عسكريا.

وعلى محور كراسني ليمان، تمكنت القوات الروسية من إحباط محاولة للهجوم الأوكراني لتجهيز مواقع محصنة في "لوجانسك"، وقامت بتفريق الوحدات وإرجاعها إلى مواقعها، مشيرة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت أكثر من 50 قتيلا وجريحا.

وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية هجمات مضادة وقضت على أكثر من 70 جنديا، كما تم تدمير 6 مراكز قيادة و137 موقع تمركز لقوات كييف، إضافة إلى تدمير مستودع يحوي أكثر من 100 صاروخ "هيمارس" و7 آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من العيار الثقيل قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

كما تمكنت القوات الروسية من تدمير 4 مستودعات للمدفعية في "زابوريجيا" واعتراض صاروخين "هيمارس" في "خيرسون" وقذيقة موجهة "ايكسكاليبور" في سومي. 

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات "دونيتسك"، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين بقصف أوكراني مكثف طال وسط "دونيتسك" و"ماكييفكا".

وذكرت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت مدينة جورلوفك بصواريخ جراد .

وفي نفس السياق، أعلنت سلطات "زابوريجيا" إصابة 6 مدنيين جراء قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدف شمال زابوريجيا، موضحة أن قوات كييف قامت بتدمير بعض مرافق البنى التحتية . 

وأعلنت السلطات المحلية في كييف اليوم، وقف حركة القطارات في "دنيبروبيتروفسك".

وقالت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن وقف حركة القطارات جاء نتيجة هدم البنية التحتية للسكك الحديدية في "دنيبروبيتروفسك" جراء سقوط صواريخ عليها .

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت عن وقوع انفجارات بعد إصدار السلطات إنذارا تحسبا في وقوع غارات جوية في 4 مقاطعات من البلاد .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

ارتفاع 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

أزمته بأرقام كبيرة.. ما مصير كهربا لو لم يستمر مع الأهلي ؟

وصول السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL لميناء بورسعيد

4 قتلى جراء الحادث.. برلمان الصومال يعلق جلسته بعد هجوم مقديشو

طوارئ وبحث عن مفقودين.. الانزلاق الأرضي بجزيرة إيسيكا الإيطالية يثير المخاوف

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

بالأسود.. رانيا منصور وإطلالة أنيقة لافتة | شاهد

تصدرت التريند.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالات مبهرة في قطر تشعل السوشيال ميديا

خبير تجميل يفجر مفاجأة عن ميادة الحناوي قبل وبعد.. شاهد

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ