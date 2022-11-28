وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 300 جندي أوكراني وصد هجمات لقوات كييف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من صد هجمات لقوات كييف على محاور عدة وتكبيدها خسائر بلغت أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم 100 مرتزق في "دونيتسك".

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قواتها المدفعية أحبطت هجوم القوات الأوكرانية في "لوجانسك" وقضت على نحو 30 عسكريا.

وعلى محور كراسني ليمان، تمكنت القوات الروسية من إحباط محاولة للهجوم الأوكراني لتجهيز مواقع محصنة في "لوجانسك"، وقامت بتفريق الوحدات وإرجاعها إلى مواقعها، مشيرة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت أكثر من 50 قتيلا وجريحا.

وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية هجمات مضادة وقضت على أكثر من 70 جنديا، كما تم تدمير 6 مراكز قيادة و137 موقع تمركز لقوات كييف، إضافة إلى تدمير مستودع يحوي أكثر من 100 صاروخ "هيمارس" و7 آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من العيار الثقيل قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

كما تمكنت القوات الروسية من تدمير 4 مستودعات للمدفعية في "زابوريجيا" واعتراض صاروخين "هيمارس" في "خيرسون" وقذيقة موجهة "ايكسكاليبور" في سومي.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات "دونيتسك"، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين بقصف أوكراني مكثف طال وسط "دونيتسك" و"ماكييفكا".

وذكرت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت مدينة جورلوفك بصواريخ جراد .

وفي نفس السياق، أعلنت سلطات "زابوريجيا" إصابة 6 مدنيين جراء قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدف شمال زابوريجيا، موضحة أن قوات كييف قامت بتدمير بعض مرافق البنى التحتية .

وأعلنت السلطات المحلية في كييف اليوم، وقف حركة القطارات في "دنيبروبيتروفسك".

وقالت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن وقف حركة القطارات جاء نتيجة هدم البنية التحتية للسكك الحديدية في "دنيبروبيتروفسك" جراء سقوط صواريخ عليها .

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت عن وقوع انفجارات بعد إصدار السلطات إنذارا تحسبا في وقوع غارات جوية في 4 مقاطعات من البلاد .

