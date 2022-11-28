حط لابنه الرضيع جير في اللبن | جريمة أبّ لطلاق زوجته بسوهاج

توفي رضيع عمره 9 أشهر، عقب إصابته بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر؛ إثر تسممه غذائيًا؛ بسبب وضع والده مادة الجير له في وجبة اللبن؛ لاعتزامه طلاق والدته فقرر قتله، بمركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل (ممدوح س ا م- البالغ من العمر 9 أشهر- ويقيم دائرة المركز)، يُعاني من حالة إعياء وقئ، إدعاء تسمم غذائي.

وأفادت والدته المدعوة (صفاء ع م ح- 26 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء قيامها بإعداد وجبة لبن لنجلها بالمنزل فلاحظت تغيير لون اللبن وإتهمت زوجها المدعو (سامي ا م م- 34 سنة- موظف بالإدارة الصحية- ويقيم بذات الناحية)، بالتسبب في ذلك.

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه وأقر بقيامه بوضع مادة الجير باللبن للتخلص من نجله لاعتزامه طلاق والدته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.