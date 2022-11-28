جبروت أب في سوهاج.. رجل يضع الجير في اللبن لابنه لإنهاء حياته

«تجرد أب في مدينة طهطا، من كل المشاعر الانسانية، ووضع مادة الجير في وجبة اللبن المجهزة لابنه لكي يتخلص من حياته بسبب الخلاف مع زوجته».

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل (ممدوح س ا م- البالغ من العمر 9 أشهر)، يُعاني من حالة إعياء وقئ وإدعاء تسمم غذائي.

وأفادت والدته (صفاء ع م ح- 26 سنة- ربة منزل)، أنه أثناء قيامها بإعداد وجبة لبن لنجلها بالمنزل لاحظت تغيير لون اللبن وإتهمت زوجها (سامي ا م م- 34 سنة- موظف بالإدارة الصحية)، بالتسبب في ذلك.

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه وأقر بقيامه بوضع مادة الجير باللبن للتخلص من نجله لإعتزامه طلاق والدته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قرار النيابة العامة

أمرت النيابة العامة، بحبس موظف في الإدارة الصحية 4 أيام؛ لشروعه في قتل رضيعه في طهطا بـ سوهاج.

وكان أصيب رضيع يبلغ من العُمر 9 أشهر، بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر؛ إثر إصابته بتسمم غذائي؛ إثر وضع والده مادة الجير له في وجبة اللبن؛ لاعتزامه طلاق والدته فقرر قتله بطهطا في سوهاج.