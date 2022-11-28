قابيل وهابيل.. القصة الكاملة لتخلص عامل من شقيقه بسبب الميراث في سوهاج

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة سوهاج، تجسدت كل معاني الخيانة والغضب بعد أن تملك الشيطان من نفوس عامل وإحضاره سلاح آلي لقتله شقيقه.

عامل يقتل شقيقه ويصيب إبن عمه بسبب الميراث

نشبت مشاجرة بين شقيقين بسب الخلاف بينهما على توزيع الميراث، الأمر الذي لم يجد معه الأخ الأصغر حلاً لتلك المشكلة سوى بشرائه سلاح آلي وإحضاره لتهديد أخوه وقتله، وبالفعل نفذ العامل مخططه الشيطاني وأطلق الرصاص على شقيقه وتركه غارقاً في دمائه، كما أصاب إبن عمه أيضاً.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس عامل 4 أيام؛ إثر قتله شقيقه وشروعه في قتل نجل عمومتهما؛ إثر نشوب خلافات بينهم على الميراث بساقلتة في سوهاج.

وتعرض عامل في بداية العقد الخامس من العُمر للقتل وأصيب نجل عمومته “ستيني”؛ إثر إصابتهما بأعيرة نارية خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيق الأول؛ إثر خلافات على الميراث في ساقلتة بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز ساقلتة بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومتوفي ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين: "طرف أول حسان ع ا ح- 37 سنة- عامل، وطرف ثاني شقيق الطرف الأول سيد ع ا ح- 42 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري أسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، ونجل عمومته النقراشي ا ا- 60 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما واتهم الثاني من الطرف الثاني، الطرف الأول بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهما والتي أودت بحياة الأول؛ بسبب خلافات على الميراث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.