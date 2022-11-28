بعد عرض الفاتيكان الوساطة.. روسيا: موقف أوكرانيا يجعل الأمر مستحيلا

أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، عن ترحيبه بعرض الفاتيكان استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لحل النزاع بين الجانبين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يرحب بعرض الفاتيكان لتوفير منصة تفاوضية لحل النزاع، لكن موقف أوكرانيا يجعل هذا الأمر مستحيلًا.

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، كرر في وقت سابق، أن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

استضافة مفاوضات

وأعلن رئيس قسم الشؤون الخارجية بالكنيسة الكاثوليكية بول ريتشارد جالاجر، أن الفاتيكان عرض استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار جالاجر، إلى أن "الكرسي الرسولي والبابا شخصيا كانا دائمًا منفتحين على المفاوضات منذ بداية الأزمة، ولكن لم يتم تلقي أي ردود ملموسة حتى الآن"، موضحًا أن الاقتراح لا يزال ساريًا.

ونقلت صحيفة “Mediaset” ومقرها إيطاليا، عن رئيس الأساقفة قوله: "إذا كان من المناسب والضروري تقديم هذا المكان وتوفيره، فقد كان رد فعل الأب الأقدس إيجابيا للغاية إذا كان الطلب جاء من كلا الجانبين بنوايا حسنة وبروح البحث عن السلام والحوار".

وفي وقت سابق، أعربت صحيفة "لا ستامبا"، عن رأي مفاده بأن الفاتيكان يريد أن يصبح وسيطا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ولهذه الغاية، يعمل الكرسي الرسولي على التقريب بين طرفي الأزمة.