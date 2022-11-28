ستكون نهايتها.. أوكرانيا تحذر من تدخل بيلاروسيا في الحرب

حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، من تدخل بيلاروسيا في الحرب، مؤكدا انه سيكون "انتحارا لها".

ووفقا لشبكة "سي ان بي سي"، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تتوقع من روسيا تعويض الخسائر في الأفراد وتعزيز قواتها من خلال إعادة انتشار الوحدات المتمركزة حاليا في بيلاروسيا.

واستمرت عمليات نقل الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الروسية لتجهيز الوحدات التي تكبدت خسائر، ومن المتوقع أن يتم نقل بعض الوحدات الروسية من أراضي بيلاروسيا بعد اكتسابها قدرات قتالية.

وقالت هيئة الأركان العامة، إن القوات الروسية تواصل شن هجمات في شرق أوكرانيا، حول باخموت وأندرييفكا في دونيتسك، وكذلك مهاجمة المناطق الجنوبية من البلاد حول زابوريجيا.

وأضافت أن "التهديد بضربات صاروخية من قبل الروس على منشآت البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال قائما".

وتابعت بالقول إن روسيا وبيلاروسيا جمعتا بعض وحدات جيشهما لتشكيل مجموعة إقليمية من القوات من كلا البلدين، ويهدف الانتشار، المتمركز في بيلاروسيا، ظاهريا إلى تعزيز الحدود.

وتقول روسيا وبيلاروسيا إن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يشكلان تهديدا لهما.