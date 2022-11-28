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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لرفع مناعة طفلك والحماية من الفيروسات.. أستاذة بالقومي للبحوث توضح التغذية السليمة

طلاب المدارس
طلاب المدارس

قالت الدكتورة إيمان مصطفي السيد، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ، بقسم التغذية ، بالمركز القومى للبحوث إن المناعة هي قدرة الجسد علي مقاومة الامراض التي تحدث بسبب دخول البكتريا أو الفيروسات وغيرهما من الاجسام الضارة في جسم الانسان ويعتبر الجلد والغشاء المخاطي المبطن ببعض أجزاء الجسد مثل الجهاز التنفسي والتناسلي من خطوط الدفاع الأولي ضد الأجسام الغريبة .

تقوية الجهاز المناعي بالتغذية السليمة 

وأوضحت السيد، أنه قد يكون الميكروب اقوي من هذه الخطوط الأولي فيدخل الجسد وفي هذه الحالة يتم مهاجمته عند طريق الخلايا المناعية ، أما بالتهامه أو بإفراز الأجسام المضادة له والانزيمات والسيتوكين، وتكرار العدوى قد يؤدي الي ضعف الجهاز المناعي لذا من الواجب تقوية الجهاز المناعي بعدد طرق أهمها التغذية السليمة.

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وأضافت أنه يجب الاهتمام بمناعة الاطفال للوقاية من نزلات البرد و الامراض التنفسية بصفة عامة و الكورونا بصفة خاصة ، مشيرة إلى أنه تشمل التغذية السليمة تناول المغذيات الصغرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والمغذيات الكبري مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ، هذه المغذيات بنوعيهم تسهم بدور كبير في تقوية المناعة ومقاومة الأمراض، فقد وجد أن الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية يكونوا أكثر عرضة للامراض مقارنة بغيرهم من الأصحاء.
 

وجبات تحتوي على كمية كافية من البروتين 

 

وأوضحت أنه يجب أن تحتوي وجبات الطفل علي كمية كافية من البروتين سواء حيواني " دجاج ، لحوم ، ألبان ،  بيض" أو نباتي و اذا كان البروتين من مصدر نباتي فيجب تناول انواع مختلفة من الخضراوات و البقوليات و الحبوب للحصول علي الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للنمو والمناعة، وقد وجد أن البروتين يدخل في بناء الخلايا المناعية والأجسام المضادة والأنزيمات والسيتوكين و بذلك هو يعزز المناعة بدرجة كبيرة. ايضا بعض الاحماض الامينية المكونة للبروتين مثل الأرجينين والجلوتامين لهما دور كبير في تحسن المناعة و تقليل الالتهابات .

 

الاطعمة الهامة لتعزيز مناعه الطفل 

 

وأضافت أنه من الأطعمة الهامة لتعزيز مناعه الطفل من بينها الزبادي، حيث يعتبر الزبادي مصدر غني بالبروتين و الكالسيوم والبروبايوتك وهي البكتريا النافعة التي تدعم المناعة و تعمل علي صحة الجهاز الهضمي و يمكن اضافة القليل من الكركم عليه لقدرته الهائلة علي تقوية المناعة لوجود مادة الكركمين الفعال. 
 

واشارت إلى أن العسل الابيض هو محلي طبيعي صحي و يستخدم في المنازل في علاج الكحة و الاجزيما و الجروح و نزلات البرد و غيرها و هو مصدر غني بمضدات الاكسدة و الفلافونيدات و الاملاح المعدنية و الفيتامينات و الاحماض الامينية و الانزيمات بالاضافة الى المكون الاساسي و هو السكر. لذلك يعتبر مصدر للطاقة و مقوي فعال للمناعة ضد الاصابات البكتيرية و الفيروسية فهو يحفز الخلايا المناعية و يزيد من قدرتها مع مقاومة الامراض.
 

وتابعت: " لسلامة اطفالنا في ظل تغير المناخ و دخول الشتاء مع وجود جائحة كورونا يجب ان يتناولوا وجبات متوازنة تحتوي علي كميات كافية من البروتينات و الكربوهيدرات و الدهون الصحية مع كثير من الخضروات و الفواكه و شرب كميات كافية من الماء و ايضا ممارسة الرياضة مع أخذ قسط كافي من النوم و تقليل التوتر و الضغوط النفسية عليهم قدر الامكان كل ذلك يسهم بدوره في تقوية المناعة و مقاومة الامراض ".

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