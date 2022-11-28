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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح تعلن أسماء الفائزين في مسابقة توجيه عام الاقتصاد المنزلي

اعمال طالبات مطروح
اعمال طالبات مطروح

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  ، مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوي المحافظة ، والتي اشتملت علي موضوعات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احياء ذكري انتصارات السادس من أكتوبر في عامها التاسع والأربعين، وكذلك التغيرات المناخية، وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة في المسابقة المركزية الوزارية ، التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة .

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وأشاد وكيل تعليم مطروح ، بمجهودات توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي، مشيراً أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية علي أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية .

وطالب مدير المديرية، منال عصفور موجه عام المادة بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات واعدادهن  بالشكل الذى يحقق معه الاستفاده القصوى لهن،  لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة ، وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة .

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