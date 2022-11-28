تعليم مطروح تعلن أسماء الفائزين في مسابقة توجيه عام الاقتصاد المنزلي

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوي المحافظة ، والتي اشتملت علي موضوعات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احياء ذكري انتصارات السادس من أكتوبر في عامها التاسع والأربعين، وكذلك التغيرات المناخية، وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة في المسابقة المركزية الوزارية ، التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة .



وأشاد وكيل تعليم مطروح ، بمجهودات توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي، مشيراً أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية علي أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية .

وطالب مدير المديرية، منال عصفور موجه عام المادة بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات واعدادهن بالشكل الذى يحقق معه الاستفاده القصوى لهن، لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة ، وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة .