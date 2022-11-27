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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعشاب صحراء مطروح.. سحر يقضي على العديد من الأمراض

الشيخ شريف العمامى
الشيخ شريف العمامى

تمتلك محافظة مطروح ومنطقة  الصحراء الغربية مساحة كبيرة من الصحراء الشاسعة والتى تبلغ خمس مساحة مصر.

ومع اتساع الرقعة الصحراوية وسقوط الأمطار تظهر الأعشاب الطبيعية والتى تعد كنزا فى علاج الأمراض.

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صدى البلد أجرت بث مباشر مع  أحد أصحاب محال العطارة بمدينة مرسي مطروح للتعرف على أنواع وفوائد الأعشاب الطبيعية فى علاج العديد من الأمراض، بعيدا عن العقاقير الكيمائية، خاصة أمراض جرثومة المعدة والقولون والعيون والروماتيزم.

قال الشيخ شريف العمامى، إن العودة للأعشاب الطبيعية أصبحت شيء ملح بعيدا عن التأثير الضار  للعقاقير الكيمائية التى ثبت تأثيرها السلبي على الصحة.

وأضاف أن البشر استخدموا الأعشاب الطبية منذ عشرات السنين لعلاج الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، ولا تزال الأعشاء تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتم استخدام الأجزاء المختلفة من هذه الأعشاب الطبية، بما في ذلك الأوراق والسيقان والجذور والبذور والزهور في صنع العلاجات العشبية. 

وأضاف أنه تم تصنيع بعض الأعشاب المختلفة بخلطهم  لعلاج أمراض القولون والتى أثبتت فاعلية كبيرة أثنى عليها العديد من المرضى، مشيرا إلى أن الاعشاب مكونة من الشمر البردقوش العرقسوس السيوي والسند والسنود ونوع من أنواع الصمغ والذى يعالج بكتريا المعدة والتقلبات والانتفاخات.

وأشار إلى أن جرثومة المعدة أصبحت من الأمراض المنتشرة والتى تعانى منها الأسر وتظهر بعض أعراضها مثل حدوث مغص أو تكسير وهمدان فى الجسم وأرق وسيلان اللعاب أثناء النوم، مضيفا أن هناك خليط من الأعشاب يتم تناوله يوميا مما يساعد في علاج مرض جرثومة المعدة.

وأوضح أن من أهم الاعشاب الطبيعية فى علاج جرثومة المعدة زهرة البابونج والتى هى بمثابة فلاجيل طبيعى يعالج جميع أنواع البكتريا فى المعدة بالإضافة إلى الزعتر البري والشمر ونبات العرعر والشيح الجبلى. 

وأشار إلى أنه يتم طحن مكونات الأعشاب وتناولها  كمشروب يومى على معدة فارغة لتحقيق أعلى استفادة لمدة من 15 إلى 20 يوما.

وقال إن الصحراء الغربية غنية بالعديد من المكونات مثل نبات الحنضل لعلاج الروماتيزم والرطوبة، مضيفا أن هناك أيضا أعشاب الزعتر والتى تعد غذاء ودواء بإضافتها على الأطعمة للطعم وكدواء  لعلاج لجرثومة المعدة، بالإضافة إلى أنه فاتح للشهية، وهناك أيضا نبات الجذاح الذى يساهم فى ضبط الضغط.

واختتم أن هناك  فطر الكمأة والذى يظهر مع موسم الشتاء ويعالج أمراض العين، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من أهالى مطروح وزوارها على الأعشاب الطبيعية المختلفة.

 

الاعشاب الطبيعية فى مطروح 
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