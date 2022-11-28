رئيس شئون القرآن بالأزهر: 180 ألف مشترك في مسابقة الإمام الأكبر

وصل وفدُ شؤون القرآن الكريم إلى منطقة بني سويف الأزهرية؛ لمتابعة أعمال مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



جدير بالذكر أن اللجنة تتكون من الشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والمشرف على المسابقات القرآنية، والشيخ خالد محمد علي من إدارة شؤون القرآن، وفور وصول اللجنة مدينة بني سويف توجهت إلى مدينة ببا، واجتمعت بالمحكمين، وأطلعتهم على نتائج العينات العشوائية التي تقوم الإدارة بمراجعتها، وشددت على ضرورة إنصاف المتسابقين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التقصير في أعمال التقييم كما وجهت بإعادة تقييم الفيديوهات التي تستحق إعادة التقييم.



علما بأن المسابقة هذا العام شهدت إقبالا طلابيا كثيفا حيث اشترك 180 ألف طالب في امتحانات مسابقة فضيلة الأكبر في حفظ القرآن الكريم.



وما زالت أعمال التقييم مستمرة في جميع محافظات الجمهورية حيث إن جميع إجراءات التقديم تمت إلكترونيا، وكذلك تم توثيق جميع الامتحانات؛ وذلك مراعاة للعدالة والشفافية.