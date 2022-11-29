ماذا طلب وزير التعليم من طلاب الثانوية العامة .. متحدث الوزارة يجيب

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن كان الهدف من عرض مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم هو الإعلان عن أهم ملامح امتحانات الثانوية العامة 2023، لاطمئنان أولياء الأمور والطلبة.

وأضاف "شادى زلطة" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الدكتور رضا حجازي طالب الطلاب اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة أن يذكرون ويجتهدون وفقا للمواصفات الخاصة للامتحانات، وأن مازال أمام الطلاب وقت كافى للدراسة بشكل جيد.

وتابع شادى زلطة أنه سيتم اتاحة نموذج اسئلة على موقع الوزارة مع بداية الترم الثانى فى العام الدراسي حتى يساعد الطلاب على معرفة نماذج الاسئلة وشكلها ومواصفاتها حتى يتدربون عليها ويكون الامتحان سهل وبسيط لهم فى نهاية العام.

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ورقية، والطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية .